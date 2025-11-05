暖心駕駛林榮新雨中抱爬行婦人上公車 侯友宜表揚善行

新北市長侯友宜五日在市政會議上特別表揚駕駛林榮新(右二)的善行義舉。(記者蔡琇惠攝)

記者蔡琇惠／新北報導

陰雨綿綿的早晨，公車司機溫暖的舉動，讓整車乘客都暖了起來。三重客運857公車日前停靠新北市蘆洲鷺江國小站時，一名男乘客上車前告知司機林榮新，同行有位身障人士；林榮新便趕緊下車設置無障礙斜坡板，卻發現這名身障人士是位老婦人，而且穿著雨衣正一步一步爬行，林榮新不假思索，跟老婦人說了一聲，便將她抱上車，車子到站後，林榮新再次起身，小心翼翼地將她抱下車，這一連串暖心舉動，讓原本低頭滑手機的乘客都安靜地注視著，空氣裡盡是滿滿的感動。

「一句謝謝，就是我們的動力。」來自花蓮太魯閣族的林榮新述說當天的事，根本沒想到會引發社群大眾關注和媒體報導，甚至還傳回部落，家人不僅引以為傲，媽媽更幽默地「提醒」他要跟記者說：「是媽媽教得好！」

新北市長侯友宜五日在市政會議上特別表揚林榮新的善行義舉，他表示，林榮新的暖心舉動，不僅體現「以人為本」的公共運輸精神，更讓城市裡多了一份溫度，提醒人們——真正的美景，是人與人之間的善意。

林榮新之前曾是貨運司機，後來又開了五年的遊覽車，去年五月加入三重客運，至今約一年半。四十二歲林榮新有著原住民樂天開朗的個性，他說，公車乘客常多是老人家，他一定都會耐心地等他們上下車、或坐好位子才開車，將心比心。

就如那天看到老婦人在地上爬行時，「要是那是我媽媽，於心不忍欸！」他只跟老婦人說一聲，便將她抱上車。從行車記錄器畫面看得出來，林榮新抱得有點費力，但他說：「這是愛的力量！」還小心翼翼地將老婦人放在座位上。

三重客運也不僅頒發獎金並記大功乙次，董事長李博文也將於年底尾牙公開表揚，感謝他以實際行動展現公車服務的溫度。