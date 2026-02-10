暖心！台南世界冠軍麵包分享愛 鼓勵兒少勇敢追夢

布雷夫手作烘焙創辦人楊世均，鼓勵孩子們找到屬於自己的人生目標、全力以赴！(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真）

世界冠軍麵包是什麼滋味？答案是暖心！農曆春節將近，台南市政府媒合民間資源共同協力關懷弱勢兒少，布雷夫手作烘焙以及台南市體育總會射擊委員會主委蔡岳勳，邀請弱勢兒少走進麵包店 ，品嘗榮獲 2025 世界盃聖誕麵包大賽世界總冠軍特色麵包，布雷夫手作烘焙創辦人楊世均分享其精進技術學習歷程，鼓勵孩子們找到屬於自己的人生目標、全力以赴！

市府長期關注弱勢家庭與兒少需求，並積極結合民間善心人士及企業慈善團體，共同投入公益行動，不僅提供優質物資，更落實生活陪伴，讓孩子在友善環境中感受到被尊重與被照顧的溫暖。副祕書長徐健麟指出，孩子的成長需要社會共同守護，市府除持續完善各項兒少照顧政策，也積極結合民間力量，將溫暖送進孩子生活。

今日活動邀請社團法人台南市阿耨婦幼關懷協會共同參與，孩子們在社工陪同下到麵包店開心挑選並品嘗各式麵包，現場氣氛溫馨熱絡。社團法人台南市阿耨婦幼關懷協會表示，這樣的體驗不僅滿足孩子味蕾，更是一段被陪伴與被關懷的生活經驗，有助建立自信與安全感，對身心成長具有正向意義。

2025世界盃耶誕麵包大賽去年10月在義大利舉行，台灣隊在教練陳詩絜帶領下，由楊世均、賴怡君、蔡約群組成，憑藉精湛天然酵母技術、細緻風味與創新搭配，於「傳統經典米蘭」、「巧克力口味」、「個人尺寸小蛋糕」、「星級主廚」等項目奪得第1名，並榮獲總冠軍。

參與今天活動的布雷夫手作烘焙創辦人楊世均，擅長於作品中融入台南素材，其國內外參賽成績斐然，曾榮獲2024世界杯聖誕麵包選拔賽季軍，第38屆全國技能競賽－麵包製作職類榮獲南區冠軍、全國總冠軍，第40屆國際技能競賽－麵包製作職類國手選拔賽金牌等，他也希望透過這場活動，讓孩子們不只品嘗美味麵包，也能從中咀嚼各界的暖心，找到自己的人生目標。

