暖心一幕！搶救辛柏毅 安捷航空連夜集結「帶教官回家」

F-16V飛官辛柏毅疑跳傘逃生，安捷航空出動配備先進雷達的蒼鷹號協助救援。翻攝安捷航空官網



花蓮空軍基地編號6700的F-16V戰機，昨晚（1/6）執行例行性訓練時突然在雷達中失去光點，飛官辛柏毅上尉在花蓮縣豐濱鄉東方10浬疑似跳傘後失聯，國軍、海巡署全力搜救。安捷航空（Apex Aviation）自發性投入搜救，成員們深夜集結，出動配備頂尖雷達與紅外線熱像儀的「蒼鷹號」，喊話「帶教官回家」。

29歲上尉辛柏毅昨駕駛F-16單座戰機，昨晚6時17分於花蓮基地起飛執行例行性任務，晚上7時29分疑似跳傘逃生；國軍立即成立應變中心，空勤總隊、空軍救護隊、C-130運輸機及海巡署艦艇等單位聯合搜救。安捷航空董事長得知消息，指示人員加入搜救，並獲得國搜中心同意。

安捷航空此次出動蒼鷹號執行任務，機上配備先進雷達及紅外線熱像儀。搜救成員在4小時內動員完成，有人從高雄連夜包車前往台東，有人從被窩跳起直衝棚廠。蒼鷹號在凌晨3時起飛，成員喊話「教官加油！我們來了！我們一定要帶你回家！」

安捷航空創立於2014年，是台灣第一間通過民航局審核的專業飛行訓練機構，曾與台灣虎航、華航、星宇航空簽訂培訓合約，長年負責培訓航空人才。

