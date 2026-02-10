暖心! 弱勢兒童走進世界冠軍烘焙店 親嚐米蘭麵包

南部中心／鄭博暉、劉尹淳 台南市報導

台南市府特別選在農曆年前，帶著一群弱勢孩童，到去年曾在義大利的世界盃耶誕麵包大賽中，以當地的傳統米蘭麵包，榮獲世界總冠軍的麵包師傅所開設的烘培店，讓小朋友不用出國，也能嚐到冠軍麵包。

暖心！弱勢兒童走進世界冠軍烘焙店 親嚐米蘭冠軍麵包

為了讓弱勢孩童，也能享用世界冠軍麵包，台南市政府特別選在農曆年前，帶著孩子一同走訪烘培店，品嚐冠軍麵包。（圖／民視新聞）

打開禮盒，宛如寶石的傳統米蘭麵包上，鑲入橘子丁、葡萄塊等，看似樸實的外表，製作起來可不簡單。光是天然酵母發酵就很費時，還得泡在水裡，減低發酵後的酸度，但辛苦總是值得，由四位烘培師傅所組成的台灣隊，去年在義大利舉辦的世界盃耶誕麵包大賽中，榮獲世界總冠軍。其中一名成員楊世均，本身就在台南開設烘焙店。2025世界盃耶誕麵包大賽世界總冠軍楊世均表示，古代的耶誕麵包吃起來就是有點微酸，酸甜酸甜的，可是到近代我們的科技進步，我們就會利用我們懂得發酵過程，去把那個酸度降到最低。

四位烘培師組成台灣隊，去年在義大利世界盃耶誕麵包大賽，榮獲世界總冠軍。（圖／翻攝畫面）

為了讓弱勢孩童，也能享用世界冠軍麵包，台南市政府特別選在農曆年前，帶著孩子一同走訪這家烘培店。學童表示，酸酸甜甜的，還有綿密，像蛋糕又像麵包、超級無敵好吃。2025世界盃耶誕麵包大賽世界總冠軍楊世均表示，我看完漫畫之後，料理的漫畫卡通，我就對料理有極大的熱忱，然後我就跟我爸媽開始學煮飯，等於是我在小學五年級就找到，我喜歡做的事情，然後我就一頭栽進去到現在。不僅吃到世界級的麵包，還了解了麵包的製作過程，楊世均更與孩童們分享，人生就是要做自己喜歡的事。台南市政府副秘書長徐健麟表示，很高興主委他邀集了很多小朋友，要來參觀他做麵包的過程，讓小朋友知道，這個叔叔他怎麼做的世界冠軍麵包。台灣的烘焙實力，被國際看見，台南市府選舉辦暖心活動，要讓孩子們在品嚐世界冠軍麵包的同時，感受社會處處都是溫暖。

