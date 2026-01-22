暖心！彰警新任局長陳世煌上任第2天 80盆蘭花捐家扶義賣

彰警新任局長陳世煌(右1)前天走馬上任。(記者湯世名攝)

〔記者湯世名／彰化報導〕暖心！彰化縣警局新任局長陳世煌前天(20日)上任，各界慶賀的80多盆蘭花排在局長室走道，陳世煌靈機一動，決定把80盆蘭花捐給彰化家扶中心義賣，已有許多企業家、民代獲悉消息後搶先認購，家扶中心主任王震光說，他們相當感謝陳世煌的愛心響應，也希望各界能共襄盛舉，一起來幫助弱勢的家扶兒。

彰化縣警局長陳世煌前天布達，來自政商界、警界與友人的各界慶賀蘭花擺滿3樓局長室走道，數量粗估多達80盆，警察人員走過局長室外都駐足觀賞，直呼：「新任局長的人緣很好！」陳世煌則計畫要把這些蘭花做個最妥善的運用，突然靈機一動，想到彰化家扶中心需要各界募款，立即透過管道與家扶聯繫，把各界贈送的80盆蘭花全部捐給家扶義賣，做最好的利用。

陳世煌表示，看到家扶人員為弱勢家庭付出，讓他非常感動，希望藉由他的拋磚引玉，讓愛心一棒接一棒，讓弱勢家庭或家扶兒獲得更多的幫助。家扶中心將出動貨車前來搬運這些蘭花，並盡快進行義賣；彰化縣議員賴清美獲悉立即下訂2盆，並表示將聯繫友人共襄盛舉一起做善事。

陳世煌走馬上任立即捐贈蘭花義賣並非頭一遭，2021年方仰寧上任台南市警察局長時，親友、部屬送來75盆祝賀的蘭花盆栽，方仰寧也是將全數蘭花義賣做公益，所得全部捐助北台南家扶助學，美事一樁。

【看原文連結】

