暖心！志工「人鏈」傳物資自發贈衣、用品救助

災難現場看見溫暖人性！香港嚴重大火，不少災民無家可歸，因此湧入各界志工紛紛自發支援，捐出糧食、衣物和民生用品，甚至製作出物資地圖，讓災民可以更方便取得，而熱心志工們也在街邊以人鏈傳遞物資，和災民們共度難關。

熱心志工將一箱又一箱民眾捐助的物資，分發給香港大埔災民。從黑夜到白天陸續有各界志工前來協助。街邊排起長長人龍，接力搬運紙箱，形成一個物資輸送帶，還有人推著推車來回奔波。

熱心志工伍先生：「其實我都覺得，他們很需要物資，他們都跟我們說不要給他那麼多，因為他們也想留給真正有需要的人。」

因為曾受過香港朋友的幫助，如今發生火警，伍先生二話不說，帶著民生用品來到災難現場報答當年之恩。周圍廣場也瞬間變成大型物資收集區，從衣服、熟食區、飲品到義診，中醫、西醫通通都有。

我們可以看到其實分類得很詳細，像是日用品或是一些毛毯枕頭睡袋等等，還有甚至是食物。這個區分讓有需要的住戶或是無家可歸的人，都可以來索取。再加上近期天氣漸涼，為了共度難關，熱心民眾全都自發來到現場，讓受災戶感受到溫暖。

受災住戶：「那麼多朋友姐姐們給我們衣服穿，拿了兩條衣服，我們需要什麼東西都有。」

這回一場無情大火帶走不少無辜生命，想要重建家園恐怕還得花上一段時間。各界愛心湧入，讓災民能在艱難時期撐下去。

