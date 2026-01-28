暖心! 男國中生"單車擋車流" 助身障長者過馬路

南部中心／莊舒婷、呂彥頡 高雄市報導

網路上有一段影片，一名行動不便的長者正在過馬路，旁邊站著一名學生牽著腳踏車幫忙擋住車流，畫面讓人看了相當感動，而這名熱心的學生是鳳山國中三年級的江詠恩，他說，當時擔心阿伯的安全，才會折返幫忙，也很感謝路過的車輛停下等待。





就讀鳳山國中三年級的江詠恩，熱心助人受到表揚。（圖／民視新聞）一名穿著校服的學生，牽著腳踏車，站在行動不便的長者身邊，擋住車流，協助過馬路，畫面被民眾拍下po網引發討論。鳳山國中善心學生江詠恩：「好像少一隻腳吧，他就是用手在那裡在地上有點滑，那時候剩十幾秒對向的車子就是要綠燈了，我就想說那個阿伯那樣會不會被撞到。」熱心助人的學生是他，鳳山國中三年級的江詠恩，接受訪問還原當時狀況，笑容相當靦腆，根據了解，當天中午他到校外租借腳踏車，與同學一起放學，騎著騎著卻看見身障長者緩慢過馬路，立刻決定停下折返幫忙。鳳山國中善心學生江詠恩：「我在幫他的時候，他就問我吃午餐了沒，我就跟他講還沒，他就叫我先不要管他先回去吃飯，還是有等他過完馬路我再走。」鳳山國中校長林季玲：「平常這位學生在學校就是非常的善良，長得很可愛，也是同學間大家都喜歡跟他一起互動的。」

校方頒發獎狀並給予小功獎勵，肯定江同學善舉。（圖／民視新聞）校方得知消息，除了公開表揚、頒發獎狀、記小功，校長也給2000元獎金，肯定江同學的善良。機車行人員vs.記者：「我講過我有輪椅拿給他他不要啊，為什麼他說他有了。」鳳山區東門里里長劉晋祥：「後續有幫他做了一個所謂的電動椅，可能他還是覺得不太適合，所以他就沒有再繼續用它。」雖然社會曾給予相關協助，但行動不便的阿伯仍選擇以手碰地的方式行動，還好有善良的江同學停下腳步，也讓這個社會又多了一點溫暖。

