來看到這暖心的一幕！有民眾在新竹縣的大馬路口，直擊一名小男童準備穿越馬路時，後方的警察，擔心男童個子小，車輛看不到他很危險，默默跟在他後頭，暖心舉動感動眾多網友，紛紛留言大讚，而本尊也現身了，靦腆直呼很開心受到民眾的表揚。

大馬路口，一名小男童，獨自一人，準備過馬路，往後回頭跟警察哥哥揮揮小手，簡直快萌翻，下一秒，更讓大家融化了。

只見小朋友往前走，警察叔叔二話不說，邁開步伐，一步一步默默跟在後頭，陪小男童穿越大馬路後才離開。

暖！男童過馬路「警跟後頭守護」 本尊現身接受表揚

暖心! 男童過馬路"警默默跟後頭守護" 本尊現身接受表揚。（圖／民視新聞）





影片一出，感動上萬名網友，紛紛留言直呼「很細心的走外側」、「又暖又帥」，甚至男童媽媽本人親自留言「身為媽媽的我必須和這位警察說聲謝謝你的善良」，這位暖心員警瞬間爆紅，本人也找到了！

靦腆感謝大家的，林冠廷今年23歲，警專畢業，當員警滿一年，當天清晨7點到9點，負責在竹北縣治區、交流道周邊擔任交通疏導，他也萬萬沒想到，意外被民眾捕捉到這幕。

暖心! 男童過馬路"警默默跟後頭守護" 本尊現身接受表揚。（圖／民視新聞）暖心帥警陪小男童過馬路，也成為這個寒冬裡最溫暖的畫面。

原文出處：暖！男童過馬路「警跟後頭守護」 本尊現身接受表揚

