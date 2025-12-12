暖心！ 美麗島站提前點耶誕燈 高捷：完成小朋友心願

高雄市 / 綜合報導

捷運美麗島站從昨(11)日晚上開始，亮起耶誕燈，但其實背後有暖心故事，原來是有家長貼文提到，自己的3歲小孩，還記得去年美麗島站有點耶誕燈，為什麼今年還沒事實上高捷公司原定是15日才開始，但是看到貼文後，決定幫小朋友圓夢，提早點了耶誕燈。

晚上走到捷運美麗島站，抬頭看，燈光和平常不太一樣，現在變成綠色和紅色，很有聖誕節氛圍，昨日起點燈，背後還有暖心故事。

有民眾貼文說，陳其邁市長，把3歲兒子胃口養大了，因為兒子經過美麗島捷運站時，還記得去年美麗島站，是紅色綠色的耶誕燈，問媽媽為什麼燈的顏色還沒換，沒想到貼文一出，高捷公司就回應加班處理，在昨日提早點亮了，完成小朋友夢想。

民眾說：「小孩子的心願，讓他們實現，非常溫馨，就發現越來越多點燈的感覺，因為有小朋友(所以也會去看)。」民眾說：「就滿貼心的，因為有聽到小朋友的心聲，就趕快進行了點燈的儀式。」高捷公司表示，原本美麗島站的耶誕燈，是從12月15日開始，會點到明年1月2日號，因為看到貼文，所以才提早點燈幫小朋友圓夢，沒有想到會引發熱議，而其實在中央公園站，配合耶誕生活節，從12月1日起，就有相關的耶誕點燈。

高雄捷運公司公共事務處經理張珏瑋說：「中央公園站於12月1日起相關耶誕點燈。」高雄捷運公司公共事務處經理張珏瑋說：「以及高捷音樂會等活動登場。」高雄捷運公司公共事務處經理張珏瑋說：「美麗島站原本預計是接力於12月15日開始點燈。」高雄捷運公司公共事務處經理張珏瑋說：「高捷本來只是單純幫小朋友提早圓夢，沒想到驚動網友熱議。」

耶誕燈，照亮整個高雄市夜晚，高雄流行音樂中心，同樣亮起紅綠燈光，還有夢幻聖誕樹，民眾一起感受，城市中濃厚的耶誕氛圍。

