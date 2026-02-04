暖心ing 新北感溫祭回饋新北幣集章抽獎

【記者葉柏成／新北報導】持續進行中的「2025 新北感溫祭」以「新北山海湯」品牌為主軸，串聯烏來、金山、萬里等地區溫泉店家，感受山海環抱的療癒溫泉魅力。為呈現新北溫泉、人文及自然美景旅遊亮點，觀光旅遊局特別精選新北2大溫泉遊程，走訪山城與海岸，展現新北市自然景觀、人文歷史與溫泉美食的多元觀光樣貌。此外，也將於 2月7、8日兩天在烏來泰雅民族博物館前廣場辦理溫泉推廣活動，現場特別加碼發放新北幣活動。

觀旅局長楊宗珉介紹行程如下；

「烏來山城溫泉遊程」：由烏來老街走入山林，從文化體驗到自然洗禮，沉浸於溫泉帶來的溫暖療癒。行程自充滿原住民文化與在地美食風情的烏來老街出發，搭乘復古可愛的觀光台車，沿途欣賞層層山巒景致，抵達終點後造訪壯麗的烏來瀑布，近距離感受山林水氣所帶來的自然能量。

《圖說》內洞國家森林遊樂區瀑布，炎炎夏日，從悶熱的都市出走，到內洞國家森林遊樂區享受一個清涼的午後森林浴。〈觀旅局提供〉

「北海岸海景溫泉遊程」：由遼闊海景展開旅程，走入山嵐間泡湯放鬆，呈現北海岸獨有的慢活節奏。上午可先前往獅頭山公園，沿步道漫步至燭台雙嶼觀景平台，遠眺太平洋海天一色的壯麗景致，感受大自然的鬼斧神工。中午建議安排至金山在地海鮮餐廳，品嚐主廚嚴選新鮮漁獲料理，享受來自海洋的鮮美滋味。享受美食後，可往位於陽明山與金山交界處的溫泉會館，在溫熱泉水與遼闊海景交織下，感受山海環抱的自然療癒氛圍。

他指出，「2025 新北感溫祭」也將於 7、8日兩天在烏來泰雅民族博物館前廣場辦理溫泉推廣活動，現場特別加碼發放新北幣活動。民眾只要下載並註冊成為「我的新北市 APP」會員，至現場完成指定任務，即可領取 100 點新北幣，於8月31日前可至與活動合作的 31 家商家消費折抵使用。

《圖說》2025新北感溫祭合作店家 八里福朋喜來登酒店。〈業者提供〉

另外，「新北感溫護照集章活動」持續進行中，活動時間自114年12月19日起至 115 年4月1日。民眾可至感溫祭活動合作店家索取集章護照，完成泡湯、住宿或任何金額之消費，即可獲得1枚專屬印章；集滿任意 2 枚不同印章後，115年4月2日前將護照送回指定地址，即可獲得抽獎資格，獎項十分豐富。