暖意湧入東港早療中心 企業志工愛相隨

東港早療中心慢飛天使進行一場別開生面的聖誕節慶祝活動

「叮鈴噹、叮鈴噹、鈴聲多響亮」，19日伊甸基金會東港早療中心舉辦別開生面的「聖誕闖關」活動，邀請中心家長和幼童一同傳愛，共同為幼童裝扮為聖誕小精靈，進行聖誕闖關遊戲，沉浸在濃厚的節慶氛圍中。

在這場活動中，教保員和企業志工擔任關主，戴上充氣鹿角，幼童將6個圈圈套在關主的鹿角上，可訓練幼童們的手部精細動作，活動中笑聲不斷，為慢飛天使帶來溫暖陪伴。

來自東港早療中心、潮州據點幼童及家庭成員，還有中心的教保員、社工、志工，大家自願輪番上陣，甚至移動身體接住孩子丟過來的圈圈，吸引著孩子哈哈大笑。連續多年支持中心的國際扶輪3510地區屏東鳳凰扶輪社在陳誼社長的率領下，偕同4個友社：晨光社、早安社、鐵人社及屏東和平社社友們，帶著小禮物及善款，陪伴中心慢飛天使，並協助完成闖關，更深入認識慢飛天使。

幼童丟圈圈到聖誕樹上

今天來參與活動的慢飛天使「喆喆」，是在溫暖、有愛的家庭中長大的小天使。「喆喆」在發展上有兒童自閉症，生活中容易處在自己的小小世界，也沒有太多的口語表現，而在日托班進行療育後，「喆喆」現在可以說出較多仿說詞語，甚至在日托班吃午餐前，可以跟著老師們一起唱飯前禱告歌曲。「喆喆」進步的表現，讓爸爸、媽媽們感到相當欣慰，在今天的活動中，「喆喆」和企業志工互動過程相當歡樂。

伊甸東港早療中心主任林巧雯表示，透過聖誕踩街活動，讓中心幼童與社區自然融合互動，建立家庭、孩童、社區三者互相補足的友善循環，是在地服務的目標之一，希望能為有需求的家庭，提供有效的建議與幫助，讓每個孩子的成長都能被重視，有正向發展的機會。伊甸呼籲社會大眾，支持「弱勢兒童服務計畫」，讓每一個孩子，都擁有健康成長的機會。

連續多年支持中心的國際扶輪3510地區屏東鳳凰扶輪社參與活動

撰文、攝影／伊甸基金會