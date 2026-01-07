暖手器、暖暖包易釀低溫燙傷 醫提醒勿連續用逾半小時

天氣寒冷，許多民眾會使用電子暖手器或暖暖包，醫師指這類產品表面溫度不高，但長時間使用或貼著入睡易釀低溫燙傷，建議使用幾分鐘就應移開或更換位置，勿連續使用逾半小時，且應避免直接貼在皮膚。若民眾不慎低溫燙傷，可依「沖脫泡蓋送」步驟處理。

天氣寒冷，許多民眾會使用電子暖手器或暖暖包，醫師指這類產品表面溫度不高，但長時間使用或貼著入睡易釀低溫燙傷，建議使用幾分鐘就應移開或更換位置。 （中央社資料照）

天主教耕莘醫院指出，近期接獲數個案例，因長時間使用電子暖手器或暖暖包，甚至放在身上取暖卻不小心睡著，導致手部、腹部或大腿等部位「低溫燙傷」。

耕莘醫院說明，電子暖手器屬持續性低溫熱源，表面溫度雖不高，但若長時間固定接觸同一部位，熱能持續累加，尤其在睡眠狀態下無法即時察覺不適，可能造成低溫燙傷。

廣告 廣告

低溫燙傷的初期症狀常為皮膚泛紅、溫熱，疼痛感不明顯易被忽略，但實際上可能已傷及皮下組織，嚴重時恐出現水泡、潰瘍，甚至引發感染。

耕莘醫院整形外科醫師李嘉駿接受記者電訪表示，暖暖包或電子暖手器等發熱產品，建議每使用幾分鐘就要有休息時間，勿連續使用超過半小時，且應避免直接貼在皮膚，可隔著衣物使用，並經常更換不同位置，別讓熱源持續接觸同一部位。

李嘉駿說，若民眾不慎低溫燙傷，可依「沖脫泡蓋送」步驟處理，先用冷水或冰水沖洗燙傷部位至少30分鐘，以低溫中和過高的熱量，再至急診或整形外科門診進行治療評估。