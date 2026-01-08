暖手器、暖暖包易釀「低溫燙傷」！ 醫：勿用逾半小時

全台低溫有感，許多民眾會使用電子暖手器或是暖暖包。（圖／東森新聞）





全台低溫有感，許多民眾會使用電子暖手器或是暖暖包，但醫師提醒，這類產品表面溫度不高，但長時間使用或貼著入睡，有如溫水煮青蛙，容易造成低溫燙傷，嚴重會出現水泡、潰瘍，甚至引發感染，最近門診相關病例也多了快一成。因此建議使用發熱產品要隔著衣物，也不要連續使用超過半小時。

咖一聲就能吸上，充電式暖手裝置款式越來越多，又或是一般暖暖包也有變形款，露指暖暖包，正著套還能反著套，連大拇哥都可以伸出來，有如造型手環。

廣告 廣告

黏黏黏，就是要緊緊貼在你身上，保暖零距離，黏貼式暖暖包，還有能黏在腳底腳尖的。近期低溫好有感，人手一個暖手器或暖暖包，但要小心一不注意，可能會讓你白泡泡幼咪咪的皮膚受傷。

皮膚科醫師趙昭明：「他（部分民眾）本身對熱的感覺，沒有那麼敏感，比如說他有些慢性疾病，像糖尿病的病人，甚至年紀大的人，對痛熱的感覺會比較差，所以長期接觸皮膚的話，會造成皮膚產生，所謂低溫的燙傷。」

由於這些發熱產品屬於持續性低溫熱源，表面溫度不高，但長時間固定接觸同一部位，熱能會持續累加，尤其在睡眠狀態下，難以即時察覺不適，就可能造成低溫燙傷，初期症狀常有皮膚泛紅溫熱，但疼痛感不明顯，容易被忽略，實際上卻可能已經傷害皮下組織，嚴重會出現水泡、潰瘍，甚至引發感染。

皮膚科醫師趙昭明：「在我們門診中最近發現，將近多快一成的比例，因為使用這樣的暖暖包，來貼皮膚產生，可能產生刺激或是紅腫，甚至有點快要燙傷的這樣的問題，來就診的現象。」

天冷相關病例變多，因此使用暖暖包、電子暖手產品，一定要避免直接貼在皮膚，可以隔著衣物使用，並且經常更換不同位置，也建議不要連續使用超過半小時，萬一不小心低溫燙傷，有醫師強調，可依沖脫泡蓋送步驟處理，冷水沖洗燙傷部位至少30分鐘，並就醫治療。注意暖暖小物用法錯誤，就有如溫水煮青蛙，要當心別成了那隻青蛙。

更多東森新聞報導

獨家／保暖先暖背「背心型暖暖包」禦寒機車族：有用但麻煩

保暖神器反釀猝死？ 醫示警「3物用錯」後果超嚴重

好市多黑五整箱暖暖包打折了！8優惠商品一次看

