暖暖分館影沙龍登場 《波西米亞狂想曲》走進搖滾傳奇
記者吳翊慈／基隆報導
基隆市立圖書館暖暖分館將於十二月十三日下午二時至四時三十分舉辦影沙龍活動，此次精選全球影壇廣受讚譽的電影《波西米亞狂想曲》，並於映後安排討論交流，邀請民眾一同走進搖滾樂史中最璀璨的傳奇。
《波西米亞狂想曲》以搖滾天團「皇后合唱團」為主軸，透過近三小時的片長，重現樂團從草創到站上世界舞台的精彩歷程。影片聚焦於主唱佛萊迪·默裘瑞的一生，他以跨越常規、挑戰框架的音樂風格與舞台魅力，帶領樂團創造出無數經典作品，包括〈We Will Rock You〉、〈We Are the Champions〉等膾炙人口的搖滾名曲，至今仍深深影響全球樂迷。佛萊迪以其獨特嗓音與不羈靈魂，被視為搖滾史上最偉大的藝術家之一。
電影由布萊恩·辛格執導，雷米·馬立克飾演佛萊迪·默裘瑞，細膩詮釋角色的脆弱、孤獨與創作能量，也讓他獲得高度肯定。全片以劇情片形式呈現，片長一百五十五分鐘，為輔導級影片，透過音樂與情感交織，帶領觀眾重新感受皇后合唱團在世界留下的響亮迴聲。
此次影沙龍不僅提供觀影機會，更透過映後討論，引導參與者從音樂、文化與生命故事等不同角度思考，期望打造更深度的藝術交流空間。相關資訊可至基隆市公共圖書館官網查詢。
