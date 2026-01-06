暖暖包不夠用別握手中！醫師揭「放這部位」：全身都會暖

醫師表示，暖暖包只有一個的話，放在腰部能讓全身迅速暖和。（圖／AI示意圖）

受到強烈大陸冷氣團與「輻射冷卻效應」雙重夾擊，全台各地近日氣溫驟降，氣象署警告本週將迎來入冬首波寒流，北部平地更可能出現攝氏5度以下的低溫。面對寒氣來襲，許多民眾外出時必備暖暖包，但若手邊僅有一個，該如何使用？對此，醫師指出，只要放在「一個部位」全身都能變暖。

日本醫學博士福田千晶在其著作《暖活：手腳冰冷隱藏著可怕的危機！》中建議，民眾切勿將唯一的暖暖包握在手中。她指出，暖暖包若僅握在手上，雖能短暫讓手掌變暖，卻無助於整體體溫提升，等同於將熱能浪費在局部，無法達到有效保暖。

福田千晶表示，若身上僅有一個暖暖包，最推薦放置的位置是「腰部」。原因在於腰部集中多個重要器官，包括肝臟與腎臟，這些器官是體內血流最旺盛之處。當腰部獲得足夠熱能後，能有效向大腦釋放訊號，促使全身血液循環加速，進而讓四肢末端逐漸升溫，全身也會隨之暖和起來。

若民眾擁有兩個以上暖暖包，福田千晶建議可依序放置於腹部、背部或頸部等部位。這些區域皆屬人體神經密集之處，不僅能強化保暖效果，亦有助於緩解肩頸痠痛與頭部不適。

不過她也提醒，暖暖包使用時務必注意安全，應避免與皮膚長時間直接接觸，以免造成低溫燙傷。建議可隔著衣物使用，並定時更換放置位置，避免局部溫度過高。

