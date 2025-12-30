暖暖包不要直接貼身體！醫示警熱傷「不會感覺到痛」：嚴重恐植皮

醫師警告，暖暖不能直接貼在身體上。（圖／AI示意圖）

隨著氣溫驟降，許多民眾仰賴暖暖包保暖。然而，中醫師蔡侑達指出，若使用方式不當，這項看似溫和的保暖工具，反而可能對皮膚造成潛在熱傷害。

蔡侑達表示，根據醫學研究，人體皮膚若長時間處於攝氏44度以上的環境中，僅需超過6小時便可能導致蛋白質變性，造成不可逆的皮膚損傷。而目前市面上販售的暖暖包平均溫度大約為53度，若民眾在睡眠期間直接接觸，等於整晚暴露在超過安全門檻的熱源下，極易導致熱傷害發生。

他進一步說明，暖暖包的危險性在於其非立即造成灼傷，而是以低強度、長時間的方式對皮膚產生慢性熱暴露，猶如「慢火燉肉」。由於神經可能因「熱適應」而出現麻痺現象，使人無法即時察覺危險。等到隔日發現紅腫時，熱能可能已滲入皮膚深層，甚至影響到皮下組織，嚴重情況下還可能導致脂肪液化性壞死，需專業治療處置。

蔡醫師提醒，切勿誤以為沒有灼熱感就代表安全。許多熱傷案例的共同點在於患者無法即時察覺危險，使得傷勢在睡眠中持續惡化。他特別指出，糖尿病患者或有末梢循環不良者，由於感覺較遲鈍，更是高風險族群，應格外謹慎使用。

為降低熱傷害的風險，蔡侑達提出三項使用暖暖包的基本原則：第一，絕對不可將暖暖包直接貼在皮膚上，應透過衣物作為隔熱層；第二，睡前應取下暖暖包，避免在無意識狀態下與皮膚長時間接觸；第三，糖尿病與循環障礙者禁用，「因為你們的神經真的感覺不到燙。」。

