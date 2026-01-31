暖暖包別亂丟！環保局：丟錯最高罰6千元

不少民眾在出門時，都會攜帶暖暖包來取暖。（示意圖／翻攝自photoAC）





受強烈大陸冷氣團影響，造成全台氣溫驟降，不少民眾在出門時，都會攜帶暖暖包來取暖。不過，哪一種方式才是暖暖包正確的丟棄方法呢？對此，新北市環保局在社群平台發文指出，暖暖包是一般垃圾，可以直接丟進專用垃圾袋，再交給循線垃圾車處理即可。若未依規定，可處最高6000元的罰鍰。

用完暖暖包怎麼處理？

環保局在臉書粉專「新北i環保」發文指出，暖暖包是一般垃圾，因此在它失去熱度後，就可以丟入垃圾袋，再交給循線垃圾車處理。環保局也分享，暖暖包內含活性碳，因此在丟掉前，可以先放在衣櫃或鞋櫃，達到除臭、除濕的效果，增加利用價值。

小心分類錯誤 最高罰6000元

環保局提醒民眾，在丟棄廢棄物雨進行資源回收時，不管是回收、清除與處理過程中的運輸、分類、貯存、排出方式、設備及再利用作業，都需符合中央主管機關相關規定。若未依規定，可依《廢棄物清理法》第12條，處新台幣1200元至6000元罰鍰。

