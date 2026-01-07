暖暖包別再塞口袋！醫揭「關鍵一貼」 保暖效果差很大

[FTNN新聞網] 實習記者黃摯恩／綜合報導

全台氣溫驟降，不少民眾出門時除了穿上厚重外套、圍巾與帽子，口袋裡也少不了暖暖包禦寒。不過，你真的用對了嗎？日本醫學博士福田千晶提醒，許多人習慣把暖暖包握在手裡或塞進口袋，其實保暖效果並不理想，反而白白浪費熱能。

全台氣溫驟降，不少民眾出門時除了穿上厚重外套、圍巾與帽子，口袋裡也少不了暖暖包禦寒。（示意圖／Unsplash）

氣象署發布低溫特報指出，近日受強烈大陸冷氣團與輻射冷卻影響，各地清晨寒冷，部分地區低溫甚至下探個位數。手腳冰冷、全身發寒成為不少人的共同感受。

福田千晶在著作《暖活：手腳冰冷隱藏著可怕的危機！》中指出，暖暖包若握在手中只會讓手部溫暖，但其他部位依然冷冰冰，對於保暖沒有實質作用，反而把暖暖包的熱能都浪費掉了。

她表示，若身上只有一個暖暖包的狀況下，最優先的用法是放在「腰部」。福田前晶解釋，腰部附近匯集了肝臟、腎臟等血液流量最多的器官，因此只要腰部獲得足夠熱能，就能舒緩大腦的緊張信號，此時大腦就會發出全身傳輸大量血液的指令，在血液循環活躍下，身體就會從四肢末端開始泛紅暖和，逐漸遍布到整個人體。

福田千晶補充，若身上還有其他暖暖包，除了腰部外，也可以選擇放在背部、腹部或是頸部上，放在這些部位不僅能夠保暖，還能有效舒緩痠痛、頭痛的作用，但她也提醒，使用暖暖包時，務必避免與皮膚長時間的直接接觸，否則恐造成低溫燙傷。

