暖暖包別只握手心！中醫：貼「這4處」效果翻倍

生活中心／林依蓉報導

近期氣溫驟降，許多民眾習慣將暖暖包握在手中或塞進口袋禦寒。對此，中醫師王大元在社群平台發文提醒，暖暖包如果只是握在手裡，熱氣僅能停留在局部，保暖效果會大打折扣。王醫師強調，真正的禦寒關鍵在於「帶動全身氣血」。因此，暖暖包「貼對位置」比「貼得多」更為重要。為了幫助民眾有效抗寒，王醫師特別分享4大保暖黃金位置，教導如何在寒冬中達到事半功倍的暖身效果。





冬天出門「暖暖包握手心」效果打折扣？中醫師揭「4大黃金位置」全身秒回溫

中醫師王大元提醒，暖暖包若只握在手心，暖身效果不大。（示意圖／民視新聞資料照）

隨著天氣轉冷，帽子、圍巾與暖暖包已成為民眾出門的禦寒標配。然而，大多數人拿到暖暖包時，第一反應往往是先用力搓揉，接著便直接握在手心或塞進口袋，以為這樣能最快取暖。對此，中醫師王大元在社群平台發文提醒，這種做法其實效率不高。他指出，人體體溫來源於氣血的循環運行，因此真正的禦寒關鍵並非局部加熱，而是在於「帶動全身氣血」。基於這個原理，他強調將暖暖包放置在「核心部位」與「大血管周圍」效果最為顯著，並特別點名了以下4大保暖黃金區：

1.後頸肩頸交界處（風池、風府）

能快速帶動上半身循環，改善頭手冰冷與肩頸僵硬。

2.背部中央與後腰（命門）

有助於固攝陽氣，適合久坐、久站或一吹風就冷的人。

3.肚臍下方（氣海、關元）

能暖腸護胃、溫化胞宮、穩定氣血，對手腳冰冷或女生經期不適都很有幫助。

4.腳底（湧泉）

湧泉穴是腎經起點，腎主一身陽氣，寒從足下起，因此溫熱腳底可溫養腎氣，改善手腳冰冷與促進全身循環。









冬天出門「暖暖包握手心」效果打折扣？中醫師揭「4大黃金位置」全身秒回溫

使用暖暖包時應「避免直接貼在皮膚上」，務必隔著衣物使用。（示意圖／民視新聞資料照）





不過，保暖之餘也要注意安全。王大元醫師提醒，使用暖暖包時「避免直接貼在皮膚上」，務必隔著衣物使用。此外，睡覺時應將暖暖包移除，以免在長時間接觸下造成燙傷。





