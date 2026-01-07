暖暖包別只是握手中！日實測「放這部位」全身從頭暖到腳
氣象署今（7）日發布低溫特報，因受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，新竹以北及宜蘭局部地區有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，而氣象專家吳德榮也在氣象推廣基金會專欄撰文指出，明天（8）至週六（10）清晨因強冷空氣籠罩，雖強度僅與前波相近，但因晴朗穩定、輻射冷卻效應更強，氣溫可能會將降至5度以下，有機會創入冬以來新低，並挑戰首波寒流。（編輯推薦：只穿厚外套不夠！這動作是心臟殺手，醫點名3個「保暖天王」防猝死）
強冷氣團一波接一波，鼓起勇氣走出家門，卻又被冷風逼退…這時候攜帶方便，又能長時間恆溫的暖暖包就是一個不錯的保暖利器，只要貼對地方，就能迅速溫暖全身；其他像是放鋁箔紙在鞋底、按壓穴位的方式，也都很適合出門在外時幫自己升溫！
暖暖包一直搓、握在手中反而沒有用！這1動作更能加速升溫
日本醫學博士福田千晶在其著作《暖活：手腳冰冷隱藏著可怕的危機！》中指出，出門在外覺得雙手冷冰冰，有些人就習慣把暖暖包握在手上取暖，但這麼做只是短暫讓手掌變暖，沒辦法起到幫全身保暖的效果，是很浪費暖暖包的行為！
而多數人拿出暖暖包後就會一直搓揉，但暖暖包的原理主要是透過鐵粉和空氣中的氧氣進行氧化反應放熱，如果狂搓猛搓暖暖包，反而容易導致鐵粉受熱不均，讓保暖效果變差；如果可以改用搖的，更能增加鐵粉與空氣的接觸機率，加速暖暖包升溫。
暖暖包該放在哪最暖和？放這1處只要30分鐘，就能從頭暖到腳
那麼暖暖包到底要放在哪邊才能暖全身呢？日本電視台節目《這樣有什麼差別？》曾進行「暖暖包貼在身體哪個部位最溫暖」的實驗，受試者在10℃的室內，隔著衣服將暖暖包貼在頸部、背部、腹部、腰部、腳踝、腳底等六個地方，再用熱像儀檢測體表溫度。測試開始10分鐘後，可以發現把暖暖包放在腹部和腳底時，全身的溫度有明顯上升、呈現黃色，而其他部位則和原本沒什麼區別。（編輯推薦：沒暖氣越睡越冷？6招省電升溫「被窩保暖術」一躺下就暖呼呼！）
實驗時間來到30分鐘後，只剩下腹部和腳底有持續在增溫，但如果仔細觀察手腕與小腿的部分，不難看出把暖暖包放在腹部，對於提升末梢的溫度較沒有幫助，而把暖暖包貼在腳底的受試者，則是從指尖、頭頂到腳跟的溫度都有上升，可以說是放暖暖包的絕佳地點！
腳一暖全身就暖！這3招「不耗電又省錢」的暖腳秘方，再低溫都不喊冷
根據日本石原診所副院長石原新菜的分析，把暖暖包放在腳底板能夠溫暖全身，主要是由於腳底血管遍布、皮下脂肪較少的關係，當暖暖包被放在腳底時，血液就能夠被迅速加熱，再透過血液循環送到全身，加速暖和。此外，李琪中醫師也曾表示，由於腎經、膽經等重要的經脈都起源於腳，做好足部的保暖，也能達到調養生息的效果。
不過，暖暖包動輒一片就要10元上下，若是每天都用，恐怕整個冬天得花上不少錢，還有哪些同樣運用「暖腳＝暖全身」原理，同時又可以省錢的保暖撇步呢？下面統整了3項無論是出遠門、還是在家都能嘗試的保暖小秘方，今年春節想暖暖過，不妨試試看這幾招吧！
鋁箔紙包住腳掌
日本東京有明醫療大學川嶋朗教授曾提出將鋁箔紙塞入拖鞋或是外出鞋，並且包覆住腳掌前端的保暖方法，在經過實驗檢測後，發現穿著有鋁箔紙的鞋子，整個腳掌的溫度能提升8℃多，若不想讓皮膚直接接觸到鋁箔紙，也可以多穿一層襪子，都能達到溫暖腳尖、讓全身體溫升高的效果，不只改善末梢循環，就連免疫力也能跟著體溫增加！
按壓湧泉穴
中醫院長蔡惠君在接受《華視新聞網》採訪時提到，在我們腳底板人字狀紋路的交叉點上，有一個「湧泉穴」穴道，只要按壓就能讓堆積在頭部的氣血向全身流動，不僅有望改善手腳冰冷、水腫、腿部疲勞，還可以解決難以入眠的問題，是暖身、養生效果極好的穴道之一。
薑汁泡腳
農委會「農業知識入口網」的文章指出，睡前大約1～2小時泡腳的話，對於溫暖全身、安穩睡眠有相當不錯的效果，特別建議將老薑切約手掌一半大小、拍碎後放進生水中，以小火滾約20分鐘後，就能倒入冷水中調整成約40℃的「薑汁泡腳水」，對於冬季提升體溫、促進熱能傳導方面更加分！
其他人也在看
黑幫聯手詐團與二手車行 47人受騙損失2億
還有黑幫聯手詐騙集團，用假檢警、假投資手法來詐騙民眾，如果被害人資金不夠，會介紹到二手車行申辦貸款，二手車行再引介「民間金主，配合「地政士」辦理不動產抵押貸款，全台共有47人受騙，財損超過2億元。 #黑幫 #詐騙集團 #二手車行 #貸款詐騙 #假檢警 #財損東森新聞影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
韓國超模維持20年好身材的「自律減肥法」！揭秘「地獄級減脂食譜」、「碎片化運動」飲食讓妳練出同款蜜桃臀
韓國超模減肥法：純淨飲食美學，全天候低鹽與蛋白導向韓惠珍的飲食哲學建立在「純淨」與「低負擔」之上，她日常嚴格執行全天低鹽、低油且不吃任何精緻糖的守則。三餐結構： 早餐以蔬果汁搭配水煮蛋開啟代謝；午餐選擇五穀雜糧飯搭配雞胸肉、魚蝦及大量蔬菜；晚餐則簡約到極致...styletc ・ 1 天前 ・ 發表留言
狡猾! 警破獲黑幫勾結境外機房 "假檢警.投資手法"詐財
中部中心／張喬羿、林進龍 刑事局中打查獲，有黑幫成員，勾結境外詐欺機房，以假檢警、投資手法來詐騙民眾，若被害人資金不足，便會介紹他到二手車行申辦貸款，車行再介紹被害人向配合的地政士，辦理不動產抵押貸款，從中收取高額服務費，以此手法騙了47人，財損超過2億元。民視 ・ 1 天前 ・ 發表留言
快訊／17縣市低溫特報「6地非常寒冷」！入夜探10℃以下
今、明（7、8日）受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，氣象署於16時29分發布低溫特報，提醒今日下午至明日晚上局部地區將有10度左右或以下氣溫發生的機率。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 19
冷氣團及輻射冷卻夾擊 各地氣溫偏低（3） (圖)
受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，中央氣象署提醒，6日晚間至7日晚間局部地區防持續攝氏10度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生。圖為高雄市鹽埕區街頭民眾包緊緊禦寒。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
蕭煌奇結婚了！甜蜜同框「熱戀1年多女友」：沒跟你開玩笑
娛樂中心／周希雯報導金曲歌王蕭煌奇以幽默風趣的社群經營風格，吸引大批網友追隨支持。鮮少分享感情生活的他，稍早無預警在臉書公布婚訊，幸福喊話「今天沒有要跟你開玩笑、我結婚了、請大家為我們祝福。」吸引眾多星友獻上祝福；2人相遇過程也隨之曝光。民視 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
蕭煌奇甜娶交往一年女友 今登記結婚正式升格人夫
蕭煌奇透露，與妻子是透過朋友介紹認識，雙方契合且太太十分熱愛他的音樂。選在今日登記，他不改幽默本色笑稱：「剛好今天沒商演，日子也不錯，就決定是今天了！」現場在親友見證下完成儀式，氣氛溫馨。展望新的一年，蕭煌奇除升格人夫，對事業仍充滿壯志。他許下願望，期盼...CTWANT ・ 3 小時前 ・ 發表留言
最強寒流來了！「跳水式降溫」剩6℃ 全台急凍時間出爐
最強寒流來了！「跳水式降溫」剩6℃ 全台急凍時間出爐EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 8
胡瓜肺部驚現「毛玻璃」恐是肺癌？醫揭「看手指1處」：測出肺生病警訊
綜藝天王胡瓜日前分享做健康檢查時，肺部影像出現「毛玻璃」，讓他一度非常擔心，他追蹤好幾年後，確認只是結痂，也就是肺部受傷痕跡。振興醫院胸腔內科醫師曾敬閔提到，肺部疾病早期常難察覺，但可以從手指、影像檢查等留意健康警訊。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
籌碼／外資狂倒298億！這5檔卻被搶爆 其中4檔被買到漲停
台股（7）日震盪走低，加權指數終場下跌140.83點，收在30435.47點，跌幅0.46%，成交金額約8530億元。爆出歷史天量，盤後籌碼顯示，外資單日賣超298.7億元，投信同步賣超84.5億元，自營商小幅買超22.8億元，三大法人合計賣超360.4億元，資金明顯轉趨保守，權值股與金融股成為主要調節對象。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 2
寒冬最後悔跟女友洗澡！網曝「2原因」掀共鳴
生活中心／翁莉婷報導冬天來臨受到強烈冷氣團影響氣溫下探10度，許多民眾會透過加厚衣服、食補、泡湯等方法讓身子變暖和。日前1名網友在Threads上發布1則文章，他寫下「男生冬天做過最後悔的一件事情，就是和女朋友一起洗澡」。貼文曝光後隨即引發熱議，許多人紛紛湧入留言區留言，更有幽默網友表示「再等下去要結冰了」。民視健康長照網 ・ 4 小時前 ・ 17
今晨8.5度只是開頭！專家曝這3天成「入冬最大挑戰」
生活中心／周孟漢報導受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，今（7）日各地清晨明顯寒冷，西半部及宜蘭低溫普遍在10至13度，花東約14至16度，局部空曠地區地區有10度以下低溫發生，截至5時前本島最低溫為新北市石碇區8.5度。眼看台灣面臨超低溫，氣象專家則透露，這其實只是「剛開始」，一整週偏冷的日子，已經正式展開，並點出冷氣團減弱的時間點。民視 ・ 1 天前 ・ 3
全台預售交易崩跌？台積電惹的禍！新竹嘉義高雄慘淪重災區｜房市觀點
2026年，台股氣勢如虹！1月5日盤中一飛沖天，首度攻破3萬點，創下歷史新高，而扮演關鍵推手的護國神山台積電，盤中股價一度衝上1695元改寫歷史天價，也再度點燃市場對台積電未來成長的期待。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 10 小時前 ・ 21
台中榮總爆醜聞！3醫師起底...才被封「年度好醫生」超諷刺
台中榮總神經外科爆發重大醫療倫理爭議，科內三名醫師被指控長期放任無醫護執照的醫材廠商進入手術室執刀，粗估至少180名病患在不知情下被「變更」主刀醫師。涉案的科主任鄭文郁、科主任楊孟寅、醫師廖致翔三人，據爆料指出已讓廠商執刀長達三年。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 267
鏡頭王撐不住了？ 揭大立光營收創高、獲利跳水原因
光學龍頭廠大立光8日召開法說會，…民報 ・ 3 小時前 ・ 2
陳妍希絕美新年照少女感滿點 3萬網驚呼：還是當年的沈佳宜
【緯來新聞網】女星陳妍希1月7日深夜在社群平台發布多張新年賀圖，身穿紅白搭配的旗袍式晚禮服入鏡，造型緯來新聞網 ・ 8 小時前 ・ 66
NBA/文班亞馬替補轟30分苦吞敗！罕見「神技」直逼世界紀錄
馬刺「怪物狀元」文班亞馬（Victor Wembanyama）因左膝過度伸展缺陣2場後復出，不僅替補狂轟30分，還「秀了一腿」用腳踢近3公尺高的籃網，可見傷勢已完全復元。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 8
冷氣團還沒完！今恐探9度以下 週日再一波接力、「這天」才回暖
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導受到強烈大陸冷氣團與輻射冷卻影響，各地今（8）日清晨明顯偏冷。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，這波冷空氣雖將...FTNN新聞網 ・ 8 小時前 ・ 1
川普讓台灣更安全了！專家預言「台灣將有新邦交國」 諷習近平不是對手
美國總統川普3日下令突襲委內瑞拉，成功逮捕總統馬杜洛夫婦。委內瑞拉軍方斥資鉅額打造的「南美最強」中國製防禦體系，在美軍電子戰與精準打擊下全面癱瘓。美國舉動震撼全球，總體經濟學家吳嘉隆就分析，其中有一個國家的立場變得微妙了，那就是俄羅斯，因為有小道消息宣稱，俄國是線人之一，有提供馬杜洛的個人生活情報，並指出這次事件後，大家可能會猛然發現，台灣反而變得安全一些，因為中共根本沒有能力模仿美國。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 376
林光寧告別追思會！林有慧爆哭跪別父親 蕭敬騰相伴三叩首不捨別離
蕭敬騰的岳父、資深藝人林光寧日前因中風併發吸入性肺炎辭世，享壽 75 歲，消息曝光後震驚演藝圈。家屬於 1 月 8 日上午 11 點 30 分，在台北市懷愛館景行樓 1 樓景明廳舉行追思紀念會，由女兒林有慧（Summer）與女婿蕭敬騰偕同家人，為林光寧送上人生最後一程。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 6