暖暖包別只是握手中！日實測「放這部位」全身從頭暖到腳

氣象署今（7）日發布低溫特報，因受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，新竹以北及宜蘭局部地區有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，而氣象專家吳德榮也在氣象推廣基金會專欄撰文指出，明天（8）至週六（10）清晨因強冷空氣籠罩，雖強度僅與前波相近，但因晴朗穩定、輻射冷卻效應更強，氣溫可能會將降至5度以下，有機會創入冬以來新低，並挑戰首波寒流。（編輯推薦： 只穿厚外套不夠！這動作是心臟殺手，醫點名3個「保暖天王」防猝死 ）

強冷氣團一波接一波，鼓起勇氣走出家門，卻又被冷風逼退…這時候攜帶方便，又能長時間恆溫的暖暖包就是一個不錯的保暖利器，只要貼對地方，就能迅速溫暖全身；其他像是放鋁箔紙在鞋底、按壓穴位的方式，也都很適合出門在外時幫自己升溫！

暖暖包一直搓、握在手中反而沒有用！這1動作更能加速升溫

日本醫學博士福田千晶在其著作《暖活：手腳冰冷隱藏著可怕的危機！》中指出，出門在外覺得雙手冷冰冰，有些人就習慣把暖暖包握在手上取暖，但這麼做只是短暫讓手掌變暖，沒辦法起到幫全身保暖的效果，是很浪費暖暖包的行為！

而多數人拿出暖暖包後就會一直搓揉，但暖暖包的原理主要是透過鐵粉和空氣中的氧氣進行氧化反應放熱，如果狂搓猛搓暖暖包，反而容易導致鐵粉受熱不均，讓保暖效果變差；如果可以改用搖的，更能增加鐵粉與空氣的接觸機率，加速暖暖包升溫。

暖暖包該放在哪最暖和？放這1處只要30分鐘，就能從頭暖到腳

那麼暖暖包到底要放在哪邊才能暖全身呢？日本電視台節目《這樣有什麼差別？》曾進行「暖暖包貼在身體哪個部位最溫暖」的實驗，受試者在10℃的室內，隔著衣服將暖暖包貼在頸部、背部、腹部、腰部、腳踝、腳底等六個地方，再用熱像儀檢測體表溫度。測試開始10分鐘後，可以發現把暖暖包放在腹部和腳底時，全身的溫度有明顯上升、呈現黃色，而其他部位則和原本沒什麼區別。（編輯推薦： 沒暖氣越睡越冷？6招省電升溫「被窩保暖術」一躺下就暖呼呼！ ）

圖片來源／《この差って何ですか?》

實驗時間來到30分鐘後，只剩下腹部和腳底有持續在增溫，但如果仔細觀察手腕與小腿的部分，不難看出把暖暖包放在腹部，對於提升末梢的溫度較沒有幫助，而把暖暖包貼在腳底的受試者，則是從指尖、頭頂到腳跟的溫度都有上升，可以說是放暖暖包的絕佳地點！

圖片來源／《この差って何ですか?》

腳一暖全身就暖！這3招「不耗電又省錢」的暖腳秘方，再低溫都不喊冷

根據日本石原診所副院長石原新菜的分析，把暖暖包放在腳底板能夠溫暖全身，主要是由於腳底血管遍布、皮下脂肪較少的關係，當暖暖包被放在腳底時，血液就能夠被迅速加熱，再透過血液循環送到全身，加速暖和。此外，李琪中醫師也曾表示，由於腎經、膽經等重要的經脈都起源於腳，做好足部的保暖，也能達到調養生息的效果。

不過，暖暖包動輒一片就要10元上下，若是每天都用，恐怕整個冬天得花上不少錢，還有哪些同樣運用「暖腳＝暖全身」原理，同時又可以省錢的保暖撇步呢？下面統整了3項無論是出遠門、還是在家都能嘗試的保暖小秘方，今年春節想暖暖過，不妨試試看這幾招吧！

鋁箔紙包住腳掌 日本東京有明醫療大學川嶋朗教授曾提出將鋁箔紙塞入拖鞋或是外出鞋，並且包覆住腳掌前端的保暖方法，在經過實驗檢測後，發現穿著有鋁箔紙的鞋子，整個腳掌的溫度能提升8℃多，若不想讓皮膚直接接觸到鋁箔紙，也可以多穿一層襪子，都能達到溫暖腳尖、讓全身體溫升高的效果，不只改善末梢循環，就連免疫力也能跟著體溫增加！ 按壓湧泉穴 中醫院長蔡惠君在接受《華視新聞網》採訪時提到，在我們腳底板人字狀紋路的交叉點上，有一個「湧泉穴」穴道，只要按壓就能讓堆積在頭部的氣血向全身流動，不僅有望改善手腳冰冷、水腫、腿部疲勞，還可以解決難以入眠的問題，是暖身、養生效果極好的穴道之一。 薑汁泡腳 農委會「農業知識入口網」的文章指出，睡前大約1～2小時泡腳的話，對於溫暖全身、安穩睡眠有相當不錯的效果，特別建議將老薑切約手掌一半大小、拍碎後放進生水中，以小火滾約20分鐘後，就能倒入冷水中調整成約40℃的「薑汁泡腳水」，對於冬季提升體溫、促進熱能傳導方面更加分！



