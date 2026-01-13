暖暖包別只會貼肚子！醫曝「最佳位置」全身瞬間升溫，加碼１招延長使用天數

隨著冬季來臨，氣溫驟降讓許多民眾開始尋找各種保暖方式，其中暖暖包成為最受歡迎的暖身小物之一。然而，多數人對於暖暖包的正確使用方式與最佳貼敷位置並不了解，往往無法發揮最大的保暖效果。家醫科醫師陳欣湄近日分享了暖暖包使用秘訣，不僅透露最有效的貼敷位置，更提供了延長使用時間的實用技巧，讓民眾在寒冬中能夠更聰明地保暖。

暖暖包貼腳底效果最佳

家醫科醫師陳欣湄在臉書粉專發文表示，日本電視台節目曾進行一個實驗，在10度的環境下，將暖暖包隔著衣物分別貼在頸部、背部、腹部、腰部、腳踝、腳底等不同部位，靜置30分鐘後使用熱像儀量測體表溫度。結果發現，貼在腹部與腳底的暖身效果最為明顯，其中又以腳底位置最能帶動全身回暖。



陳欣湄解釋，腳底血管密度高且皮下脂肪較薄，當暖暖包貼在腳底時，血液會被有效加熱，再透過血液循環將溫度輸送到全身各處。因此針對暖暖包的最佳使用位置，陳欣湄建議，若暖暖包數量有限，可優先考慮貼在腳底部位，其次則是腹部或腰部，這些位置同樣有助於全身循環與保暖。

延長暖暖包使用天數

針對暖暖包原理，陳欣湄說明，暖暖包之所以會發熱，是因為內容物中的鐵粉與空氣中的氧氣產生氧化反應，形成「生鏽」現象並釋放熱能。對於已開封但暫時不使用的暖暖包，可以將其放入密封的夾鏈袋中，盡量擠出袋內空氣後封口，減少與空氣的接觸面積。如此一來，暖暖包就會逐漸冷卻並「暫停發熱」，需要使用時再取出，它便會重新開始升溫。根據實測結果，採用這種斷斷續續的使用方式，總發熱時間與包裝標示相近，但實際可使用的天數會大幅延長。

安全使用暖暖包避免燙傷

儘管暖暖包帶來便利的保暖效果，但陳欣湄提醒民眾務必注意安全使用原則。一般暖暖包表面溫度約在40至50度之間，雖然看似不高，但長時間貼在同一部位仍可能造成低溫燙傷。特別是年長者、糖尿病患者，以及周邊神經較不敏感的族群，更容易發生燙傷卻不自覺的情況。因此，使用暖暖包時必須隔著衣物，切勿直接貼在皮膚上，同一部位的使用時間建議控制在30分鐘內，睡覺時也不建議使用，並避免同時搭配電毯、暖氣、熱水袋等其他熱源。一旦感到灼熱、刺痛，或發現皮膚明顯變紅、起水泡等症狀，應立即移除暖暖包並考慮就醫治療。

暖暖包用完有什麼用途

拋棄式暖暖包無法再發熱後，民眾通常會直接丟棄，然而，冷掉的暖暖包並非一無是處，台東縣環保局表示，暖暖包成分含有活性碳，具除濕、除臭及保水功能，可酌量混入園藝盆栽的培養土中，有助於植物成長，也可以放在衣櫥或鞋櫃內防潮幫助消臭，但一定要確定已不再發熱，避免造成危險。

