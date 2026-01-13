暖暖包別只會貼肚子！醫曝「最佳位置」全身瞬間升溫，加碼１招延長使用天數
隨著冬季來臨，氣溫驟降讓許多民眾開始尋找各種保暖方式，其中暖暖包成為最受歡迎的暖身小物之一。然而，多數人對於暖暖包的正確使用方式與最佳貼敷位置並不了解，往往無法發揮最大的保暖效果。家醫科醫師陳欣湄近日分享了暖暖包使用秘訣，不僅透露最有效的貼敷位置，更提供了延長使用時間的實用技巧，讓民眾在寒冬中能夠更聰明地保暖。
暖暖包貼腳底效果最佳
家醫科醫師陳欣湄在臉書粉專發文表示，日本電視台節目曾進行一個實驗，在10度的環境下，將暖暖包隔著衣物分別貼在頸部、背部、腹部、腰部、腳踝、腳底等不同部位，靜置30分鐘後使用熱像儀量測體表溫度。結果發現，貼在腹部與腳底的暖身效果最為明顯，其中又以腳底位置最能帶動全身回暖。
陳欣湄解釋，腳底血管密度高且皮下脂肪較薄，當暖暖包貼在腳底時，血液會被有效加熱，再透過血液循環將溫度輸送到全身各處。因此針對暖暖包的最佳使用位置，陳欣湄建議，若暖暖包數量有限，可優先考慮貼在腳底部位，其次則是腹部或腰部，這些位置同樣有助於全身循環與保暖。
延長暖暖包使用天數
針對暖暖包原理，陳欣湄說明，暖暖包之所以會發熱，是因為內容物中的鐵粉與空氣中的氧氣產生氧化反應，形成「生鏽」現象並釋放熱能。對於已開封但暫時不使用的暖暖包，可以將其放入密封的夾鏈袋中，盡量擠出袋內空氣後封口，減少與空氣的接觸面積。如此一來，暖暖包就會逐漸冷卻並「暫停發熱」，需要使用時再取出，它便會重新開始升溫。根據實測結果，採用這種斷斷續續的使用方式，總發熱時間與包裝標示相近，但實際可使用的天數會大幅延長。
安全使用暖暖包避免燙傷
儘管暖暖包帶來便利的保暖效果，但陳欣湄提醒民眾務必注意安全使用原則。一般暖暖包表面溫度約在40至50度之間，雖然看似不高，但長時間貼在同一部位仍可能造成低溫燙傷。特別是年長者、糖尿病患者，以及周邊神經較不敏感的族群，更容易發生燙傷卻不自覺的情況。因此，使用暖暖包時必須隔著衣物，切勿直接貼在皮膚上，同一部位的使用時間建議控制在30分鐘內，睡覺時也不建議使用，並避免同時搭配電毯、暖氣、熱水袋等其他熱源。一旦感到灼熱、刺痛，或發現皮膚明顯變紅、起水泡等症狀，應立即移除暖暖包並考慮就醫治療。
暖暖包用完有什麼用途
拋棄式暖暖包無法再發熱後，民眾通常會直接丟棄，然而，冷掉的暖暖包並非一無是處，台東縣環保局表示，暖暖包成分含有活性碳，具除濕、除臭及保水功能，可酌量混入園藝盆栽的培養土中，有助於植物成長，也可以放在衣櫥或鞋櫃內防潮幫助消臭，但一定要確定已不再發熱，避免造成危險。
▲將暖暖包貼在腳底可以增強保暖效果。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）
陳欣湄醫師
網址：https://www.facebook.com/share/p/1NH5Xc2BkE/
台東縣環保局
網址：https://ttepb.taitung.gov.tw/News_Content.aspx?n=13490&s=107811
更多食尚玩家報導
抽油煙機油垢如何清洗？家事達人曝１招乾淨如新：不沾手、不必用力刷洗
不要的棉被枕頭要丟回收還垃圾？丟錯最重罰6000元，加碼舊娃娃玩具處理法
發熱衣洗錯恐讓保暖力歸零！UNIQLO教正確清潔方法，加碼曝發熱衣使用年限
氣泡紙可回收嗎？最高罰6000！網友發明「防撞袋重生術」：買蛋神器、髒襪救星
本文由食尚玩家授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看 原始文章
其他人也在看
阿諾認隆乳火辣球場片瘋傳！被酸「假奶有什麼好看」高EQ回擊
女星阿諾（本名涂珊）因主持《食尚玩家》而打開知名度，平時在螢幕前率真搞笑、毫無包袱的形象深受粉絲喜愛。日前，她自曝已完成隆乳手術，引發熱議，也透露曾被酸「有人說假奶有什麼好看的？」對此，她高EQ回應，展現幽默又自信的態度。中時新聞網 ・ 10 小時前 ・ 36
越南女逛101被櫃姐歧視「那很貴」！賈永婕海巡親回一句話 2萬人讚爆
該網友表示，這位移工朋友以禮貌態度向專櫃女店員詢問鞋款，卻遭對方以不悅語氣回應「那很貴」，之後更被對方忽視。移工再度詢問是否有37號鞋款時，對方則冷淡地回應「我們沒有37號」，完全無意願協助。原PO直言，2026年仍發生這類歧視事件，實在讓她身為台灣人感到丟臉，不...CTWANT ・ 1 天前 ・ 282
悄悄當媽咪／與董事千金結婚卻爆有11歲兒子 昔日男偶像認了「與前女友共同扶養」
女星吳亞馨低調結婚並已淡出演藝圈，目前定居上海，近日因好友臉書動態回顧，旁人才知她兒子已經兩歲。演藝圈不少低調生子的明星，偶像劇出身的唐禹哲之前傳出有11歲私生子，而他也認了此事。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前 ・ 2
明冷氣團又來！3縣市低溫特報「跌破10度」 1圖看懂溫度變化
氣象署今天下午發布低溫特報，大陸冷氣團及輻射冷卻影響，明晨至上午局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，範圍包括新北市、桃園市、新竹縣，提醒民眾注意保暖及日夜溫差。此外，北部、宜蘭低溫約12、13度其他地區低溫14至17度，入夜之後，各地低溫將比清晨再低1至...CTWANT ・ 12 小時前 ・ 發表留言
曹西平靈堂傳冷清「沒藝人現身」！殯葬業者道歉揭真相 乾兒子慟發聲
小冬瓜強調，自己從未向任何媒體提供或透露弔唁人數相關資訊，也未曾掌握或統計實際到場人數，更不可能說出「親友與藝人未現身、場面冷清」等內容。他直言，相關報導恐造成家屬對治喪團隊協助與服務的誤解，盼外界協助更正與說明，對因此造成的困擾也深表歉意。據了解，曹西...CTWANT ・ 1 天前 ・ 57
300萬網紅爆染愛滋！背長滿藤壺顆粒 友目睹驚悚一幕：以為螞蟻在爬
一名中國跨性別網紅為男兒身，在網路上以「男扮女裝」爆紅，擁有超過300萬粉絲，近日被抓包直播時桌上出現抗愛滋病毒的藥物，引起議論。有網友挖出，網紅小黃豆曾爆料其背部長滿「藤壺」顆粒。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 96
冷氣團明南下！新北桃竹低溫探十度 週六起北東轉溼冷
（記者許皓庭／綜合報導）2026 年首波寒流影響進入尾聲，但受輻射冷卻影響，中央氣象署今（12）日對新北、桃園 […]引新聞 ・ 20 小時前 ・ 5
說好的回暖呢？大陸冷氣團減弱還是冷、又飄雨 氣象署細說明
今（12）日大陸冷氣團減弱，氣象署原預估，今天各地氣溫將回升，但不少民眾今發現，北市上午竟飄雨，未如氣象署預報的「回溫、轉暖」。對此，氣象署表示，此因昨(11日)原本預估，12日雲量不多，「未料12日雲量較多，再加上飄雨，予人低溫的感覺。事實上，今天北部溫度提高1、2度。」而南部回溫現象則較不明顯。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 13
蔣萬安連任路被「他」斬斷？傳賴清德點名親征 大咖領軍助攻選情
即時中心／黃于庭報導為了即將到來的2026九合一大選，民進黨近期積極布局，多縣市人選已陸續拍板。外界相當關注的首都台北市，除了已向黨中央遞交意向書表態參選的壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農之外，其餘人選尚未明朗；其中包括綠委王世堅、沈伯洋等人，均被點名有望挑戰現任市長蔣萬安。對此，《鏡報》今（11）日報導，總統兼黨主席賴清德苦勸綠委吳思瑤未果，對人選已經有新的考量。民視 ・ 22 小時前 ・ 1071
「糖漿畢業了！」國安基金護盤279天宣布退場 網哭：明天人踩人
國安基金在2025年4月9日爆發股災時進場護盤，時間已達279天，這期間台股不僅回穩，更屢創新高。國安基金例行委員會今（12）日即宣布退場，對此，不少網友驚呼「糖漿畢業了」、「國安不要走」、「明天人踩人」，也有人擔心國安基金退場後，台股是否將面臨震盪考驗。Yahoo奇摩股市 ・ 13 小時前 ・ 38
AI沒泡沫還更猛！台股績效大翻盤 霸榜前五名是這幾檔
根據CMoney統計，今年以來截至1/9止，台股主、被動ETF在科技巨頭AI資本支出續增下，台股科技相關ETF股價表現脫穎而出，績效最好的前10檔ETF之中，前三名分別是新光臺灣半導體30(00904)、台新臺灣IC設計(00947)、兆豐台灣晶圓製造(00913)，報酬率分別有9.42%、8.49%、7.66%，且全都是半導體相關ETF，至於主動式台股ETF則漲勢暫歇，僅主動野村台灣50(00985A)、主動安聯台灣高息(00984A)績效表現不俗，仍有4%以上的水準表現。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 2
目標價喊出48元！「線纜大廠」利多助攻獲投信瘋搶11天 再斥資2.2億小買封測龍頭逾百張
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數今（12）日終場收在30,567.29點，漲幅0.92%、漲278.33點，據證交所籌碼動向，投信賣超99.67億元，觀察買超個股...FTNN新聞網 ・ 13 小時前 ・ 3
國民黨慘了！媒體人預言2026恐大敗、狂丟5縣市 敗因竟是「他」
即時中心／高睿鴻報導雖然去（2025）年夏天於「全國大罷免」一戰遭逢失利，但民進黨很快站穩腳跟，迅速備戰2026年縣市長大選；近日已對多縣市完成徵召或提名，等同讓選戰提早開打。比起綠營積極整軍經武，國民黨不斷挨轟動作慢，多數縣市都還無法確定誰能出戰，且內部矛盾嚴重；為此，民調機構《美麗島電子報》董事長吳子嘉重砲猛轟藍營，直言若主席鄭麗文不拿出魄力，國民黨可能至少得丟5縣市，而她本人也得黯然下台。民視 ・ 22 小時前 ・ 1084
全台大回暖冷空氣休一週！氣象粉專示警「這1天」要變冷
生活中心／張予柔報導大陸冷氣團逐漸減弱，台灣今（12）天各地氣溫回升，太陽也久違的露臉，讓不少民眾明顯感受到暖意。北部及宜蘭白天高溫回升至19至21度，中南部則可來到23至24度，不過清晨與夜間低溫仍偏低，各地約落在11至15度之間，高雄以北部分近山區及空曠地區，仍可能出現10度左右甚至更低的低溫，早晚寒意仍很明顯。氣象粉專也提到，冷空氣將休息一週，不過「這1天」將轉冷。民視 ・ 22 小時前 ・ 5
兩樣情！台塑2025年虧損擴大至百億元 僅南亞、台塑化賺錢
台塑（1301）繼2024年迎來史上第一次不賺錢的冰河期後，今（12）日公告2025年歸屬母公司稅後淨損100.5億元，每股虧損1.58元，較前年虧損0.2元擴大，台化（1326）也由盈轉虧，每股虧損0.94元；台塑化（6505）以及南亞（1303）則分別繳出每股盈餘1.04元以及0.57元成績，並較2024年增加。Yahoo奇摩股市 ・ 17 小時前 ・ 21
「台灣最速火球男」林振瑋無緣經典賽！好想打但球團一原因不放人
[FTNN新聞網]實習記者劉尚語／綜合報導世界棒球經典賽（WBC）中華隊43人名單今（12）日清晨提前曝光後卻馬上出現變數。被封「台灣最速火球男」、效力美國職棒...FTNN新聞網 ・ 20 小時前 ・ 13
屠龍刀出鞘！終結蔣萬安連任之路？王世堅曝綠營最強王牌
即時中心／顏一軒、陳治甬報導九合一大選倒數321天，民進黨尚未拍板台北市長參選人，除已表態的壯闊台灣聯盟理事長吳怡農外，綠委王世堅今（11）日替黨內台南市長初選擬參選人陳亭妃助陣時點名，行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君、民進黨秘書長徐國勇、綠委莊瑞雄與前立委高嘉瑜都是學養俱佳、才德兼備的人選，並強調「我完全沒有在考慮（選市長）這件事」。民視 ・ 22 小時前 ・ 272
有過審仍被檢舉！ 蔡依林北京演唱會受阻？舞台挨批「陰間美學」爆正反論戰
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導天后蔡依林舉辦「PLEASURE」世界巡迴演唱會，去年12月30日在台北大巨蛋首場演出，表演備受好評。不過，表演中的強烈視...FTNN新聞網 ・ 20 小時前 ・ 65
黃安「台北飛中國」出事了！台下狂喊：下來吧
娛樂中心／李汶臻報導63歲資深藝人黃安，在2023年4月因左眼視網膜突然剝落，返回台灣緊急動手術，他當時有一度處於半瞎狀態，時間長達3個月左右。近年來定居中國的他，常透過微博平台更新近況；黃安11日上傳最新影片，透露日前身體健康狀況又亮紅燈。消息曝光，引發網友熱議。民視 ・ 1 天前 ・ 141
告別冷氣團！下週飆28℃專家曝「變天時間」
生活中心／李筱舲報導未來一週天氣出爐！天氣風險公司WeatherRisk指出，今（11）日雖然天氣寒冷，但從明（12）日開始就要轉暖了，尤其是「這天」各地氣溫回升顯著，高溫可能來到24至28度，大家可以好好把握這段冬日暖陽。而下波冷空氣預計將在下週六抵達，不過強度並不強，預估僅為一般的東北季風程度。民視 ・ 1 天前 ・ 7