暖暖包別急著丟！環團揭3隱藏功能 竟可除臭、種花

暖暖包如果不能再發熱，因具有除臭、防潮和淨水等功能，環團建議還可以再利用，圖為示意圖。（民眾提供）

受到強烈大陸冷氣團影響，連日來天氣冷得受不了，暖暖包成了民眾抵抗寒流的好物，但當暖暖包不再發熱，該馬上丟掉嗎？環團分享暖暖包再利用的3種功能，包括可以放在衣櫃除臭、防潮；混入土壤幫助植物生長，另外泡澡時丟入浴缸，也可以淨化水質。

對於不再發熱的暖暖包，該怎麼處理？環保組織「Greenpeace 綠色和平」曾在臉書粉專發文表示，其實還有3種隱藏版功用，別急著丟掉。

第一種是可以除臭、防潮。綠色和平解釋，因為暖暖包含有活性碳，可以放在衣櫃和鞋櫃等地方使用。綠色和平建議，可以直接把暖暖包塞進鞋子，或者把封口剪開倒入小盤子，再放進鞋櫃除臭，不過，要先確認不再發熱，以免造成危險。

廣告 廣告

綠色和平提到，第二種是提升水質，由於暖暖包內的蛭石具有保水、透氣效果，混入土壞可以增進營養；鐵粉則可讓土壤補鐵，幫助植物生長。綠色和平補充，因為暖暖包含有鹽分，建議先將暖暖包倒在咖啡濾紙加水過濾，把鹽分溶出後再使用。

暖暖包最後一種功能是淨化水質，綠色和平表示，裡面的鐵粉可以去除水中的硫化氫和，二甲基硫醚等揮發性硫磺化合物，也可以吸附磷，所以泡澡時將暖暖包放進浴缸，能提升水質，但切記不能拿來過濾飲用水。

更多鏡週刊報導

暖暖包用一天變硬就丟？達人曝「1妙招」隔天繼續熱 網實測驚呆：真的能用好幾天

暖暖包放胸口9小時！女子「皮膚脫落流膿」 醫籲知覺遲鈍者：選用貼膚性暖暖包

15縣市低溫特報！今晨最冷11度 白天回溫「下週這天再轉涼」