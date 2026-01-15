暖暖包別用手拿！放這裡才更暖 這樣用恐出事

入冬首波寒流襲台，暖暖包成保暖救星。但你知道暖暖包貼在哪最保暖嗎？日本節目實測發現，「這個位置」最能帶動全身回暖，答案可能跟你想的不一樣。

暖暖包貼這裡 全身暖起來

根據日本TBS電視台節目《この差って何》實驗，在10℃環境下，將暖暖包隔著衣物，分別貼在頸部、背部、腹部、腰部、腳踝、腳底，靜置30分鐘後，再用熱像儀量測體表溫度。結果發現，貼在腹部和腳底的暖身效果最明顯，其中又以腳底最能帶動全身回暖。

為什麼暖暖包貼在腳底最暖？家醫科醫師陳欣湄表示，腳底血管密度高、皮下脂肪相對薄，暖暖包隔著衣物貼在腳底時，血液更容易被有效加熱，再透過血液循環把溫度帶到全身；如果暖暖包數量有限，建議優先考慮腳底；其次可貼腹部或腰部，同樣有助促進血液循環，有效提升保暖感。

暖暖包這樣用 可延長使用時間

陳欣湄分享，延長暖暖包使用的小技巧，已開封但暫時不用的暖暖包，可放進密封夾鏈袋，並盡量擠出袋內空氣再封口，減少與空氣接觸後，暖暖包會慢慢冷卻、像是暫停發熱；等到需要使用時再取出，接觸空氣後又會再次升溫。

實測顯示，斷斷續續使用暖暖包的總發熱時間，與包裝標示時間相近，但可使用的天數有機會被拉長。

正確使用暖暖包4原則

不過，陳欣湄提醒，使用暖暖包要注意安全，雖然暖暖包表面溫度多介於40～50℃，看似不高，但若長時間固定貼在同一部位，仍可能造成低溫燙傷，特別是長者、糖尿病患者、周邊神經較不敏感的人，更容易燙傷卻不自覺。提供正確使用暖暖包4大原則：

暖暖包務必隔著衣物使用，切勿直接貼在皮膚上。 同一部位使用時間不宜過長，建議控制在30分鐘內。 睡覺時不建議使用，也避免同時搭配電毯、暖氣、熱水袋等其他熱源。 若出現灼熱、刺痛、皮膚明顯變紅或起水泡，應立刻移除並評估就醫。

