暖暖包可以帶上飛機嗎？暖暖包貼哪裡最保暖？暖暖包怎麼延長使用壽命？
暖暖包是許多怕冷朋友的禦寒好物，不管是放在口袋中暖手，或是貼在身上保暖，都能讓人更舒適地度過濕冷的寒冬。但如果要出外旅遊賞雪，暖暖包能不能帶出國呢？究竟暖暖包可以帶上飛機嗎？暖暖包怎麼使用才正確？暖暖包貼哪裡最保暖？如何延長暖暖包的使用壽命？Yahoo新聞編輯室帶你一次了解暖暖包相關問答！
暖暖包原理為何？暖暖包需要搓揉嗎？
市面上常見的拋棄式暖暖包，主要成分有鐵粉、鹽、活性碳、吸水性樹脂、蛭石等物質。毒藥物防治諮詢中心指出，暖暖包的發熱原理，是透過鐵粉氧化還原（也就是鐵生鏽）的過程產生熱能，達到一定時間的保暖效果。
拆封後的暖暖包，與氧氣接觸後會開始放熱，活性碳、蛭石則會吸收空氣中的水分加速氧化；開封後只要上下搖晃三至五次，便能達到最佳的發熱效果。許多人根深柢固地認為「摩擦生熱」是必要的步驟，忍不住想用手搓一搓來替暖暖包加溫，其實這樣是不對的哦！因為過度搓揉會堵塞暖暖包的縫線處，使得空氣無法順利進入、鐵粉分布不均等，反而降低熱度、縮短暖暖包的使用壽命。
暖暖包可以帶上飛機嗎？暖暖包可以托運嗎？
有些網友好奇，暖暖包可以帶上飛機嗎？台電電力粉絲團表示，暖暖包其實不屬於空運危險物品，一次性暖暖包未開封時，能少量放置於托運行李中攜帶；若是拆封後放在隨身外套口袋內，通常會被要求檢查，並須依照各國機場安檢標準檢視是否能上飛機，有可能會被要求丟棄。建議還是攜帶未拆封的暖暖包，並放在托運行李內，等到達目的地再拿出來使用比較好。如為含鋰電池的充電型暖暖包，則必須放在隨身行李、帶上飛機，不能托運。
延伸閱讀》暖暖包也不能帶 五大禁止帶上飛機日常用品
暖暖包正確使用方式為何？誤食暖暖包怎麼辦？
雖然暖暖包很好用，但使用時一定要隔著衣物；頸部、腋下、腳底板等皮膚較薄處，應避免長時間使用，睡覺時則最好不要用，以免燙傷。毒藥物防治諮詢中心另提醒，暖暖包內的鐵粉具有毒性，家中若有長輩、小孩，應將暖暖包收納在不易取得處，並正確告知他們暖暖包如何正確使用，以防暖暖包被誤認為「黑芝麻」吞下肚，進而造成危險。倘若不慎誤食暖暖包，千萬不要催吐，可先喝水或牛奶120至240ml，並盡速送醫。
暖暖包貼哪裡最保暖？
不少人習慣將暖暖包拿在手上取暖，不過日本醫學博士福田千晶在其著作《暖活：手腳冰冷隱藏著可怕的危機！》中建議，如果身上只有一個暖暖包，最推薦放在腰部，因為腰部集中了肝臟、腎臟等多個重要器官，這些器官是體內血流最旺盛的地方。當腰部獲得足夠熱能，就能有效向大腦釋放訊號，促使全身血液循環加速，進而讓四肢末端、全身跟著溫暖起來。另外，若將暖暖包放在背部、腹部、頸部，除了保暖，還有舒緩痠痛的功效。
暖暖包延長壽命怎麼做？ 可以自製暖暖包嗎？
至於如何延長暖暖包的使用期限？家醫科醫師陳欣湄分享，已開封但暫時不用的暖暖包，可以放入密封的夾鏈袋中，並盡量擠出袋內空氣後封口，減少和空氣接觸，暖暖包便會慢慢冷卻「暫停發熱」，要用的時候再拿出來，暖暖包就會再次開始升溫。這樣的做法適合短時間在外者，像是上班族每天通勤時使用，進入室內後可密封保存，延長暖暖包使用壽命。
市售暖暖包之外，台北市立聯合醫院中醫科主任蔡文興建議，大家可以自製「熱敷包」（暖暖包）。首先，外層選用毛巾布、棉布縫製袋子、現成麻布手套或小襪子；但因自製暖暖包要微波加熱，因此須避開所有金屬物品，例如開口就能用釘書針去釘。接著，內容物可選用不易散熱（保溫效果佳）且放熱慢（安全性高）的紅豆、米、燕麥等，放入袋中密封。使用時，只要把完成的自製暖暖包放入微波爐，用中火微波2至3分鐘，便是一個環保又實用的暖暖包囉！
暖暖包還有哪些功能？
用過的拋棄式暖暖包，不必急著丟棄。由於暖暖包中含有除臭功能的活性碳，蛭石亦有簡單除濕的效果，放在衣櫃或鞋櫃除臭、除濕，都是不錯的再利用方式，但務必先確認暖暖包已不再發熱，以防發生危險。
確定已經沒有用處的暖暖包，又該如何處理呢？對此，環境部解答，暖暖包含多種材質，現階段無法回收再利用，請大家丟入「一般垃圾」，由後端送至焚化爐妥善處理。
看更多》暖暖包用完可以回收嗎？暖暖包丟棄時要剪開嗎？環境部給正確解答
撰稿記者：陳昭容
核稿編輯：廖梓鈞
參考資料
※暖暖包（毒藥物防治諮詢中心）
※最近冷到連暖暖包大缺貨了!!（台電電力粉絲團）
※出國去看雪，暖暖包不可或缺，那應該可以帶上飛機吧？（台電電力粉絲團）
※天氣一冷，暖暖包就變成很多人隨身必備的小幫手（家醫科醫師陳欣湄臉書）
※暖暖包上天堂的故事（環境部臉書）
其他人也在看
蔡依林提告網紅是「歌手梁曉珺」 曾經參加超級星光大道
蔡依林提告網紅是「歌手梁曉珺」 曾經參加超級星光大道EBC東森娛樂 ・ 3 小時前 ・ 28
林光寧告別追思會！林有慧爆哭跪別父親 蕭敬騰相伴三叩首不捨別離
蕭敬騰的岳父、資深藝人林光寧日前因中風併發吸入性肺炎辭世，享壽 75 歲，消息曝光後震驚演藝圈。家屬於 1 月 8 日上午 11 點 30 分，在台北市懷愛館景行樓 1 樓景明廳舉行追思紀念會，由女兒林有慧（Summer）與女婿蕭敬騰偕同家人，為林光寧送上人生最後一程。三立新聞網 setn.com ・ 51 分鐘前 ・ 發表留言
江宏恩曬全家福！名廚弟江振誠「泰籍妻罕合體」 網讚：同個模子刻出來
藝人江宏恩出道多年，因八點檔《飛龍在天》爆紅，婚後生活一向低調。親弟是國際知名主廚江振誠，兄弟感情融洽。近日江宏恩貼出三姐弟與母親的大合照，引起網友熱烈討論。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 9
最強寒流來了！「跳水式降溫」剩6℃ 全台急凍時間出爐
最強寒流來了！「跳水式降溫」剩6℃ 全台急凍時間出爐EBC東森新聞 ・ 17 小時前 ・ 7
連3波大降溫要來了！「急凍6度以下」時間曝光 3地雨下最猛
低溫來襲，今（6）日清晨最低溫出現在台南楠西8.0度。天氣風險公司分析師吳聖宇指出，預期強冷氣團的冷平流今日是逐漸在增強的過程，中高層短波槽今天才會掠過台灣以北，槽後真正深厚而乾冷的西北風冷空氣在短波槽掠過後也將逐漸來到台灣上空，因此今天迎風面地區的天氣將隨著乾冷空氣來到而逐漸好轉，上半天在大台北、東半部有局部零星短暫陣雨，下半天到晚間就會逐漸縮減到只剩下花東地區還有零星局部降雨的機會。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
台中榮總爆醜聞！3醫師起底...才被封「年度好醫生」超諷刺
台中榮總神經外科爆發重大醫療倫理爭議，科內三名醫師被指控長期放任無醫護執照的醫材廠商進入手術室執刀，粗估至少180名病患在不知情下被「變更」主刀醫師。涉案的科主任鄭文郁、科主任楊孟寅、醫師廖致翔三人，據爆料指出已讓廠商執刀長達三年。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 268
陳妍希絕美新年照少女感滿點 3萬網驚呼：還是當年的沈佳宜
【緯來新聞網】女星陳妍希1月7日深夜在社群平台發布多張新年賀圖，身穿紅白搭配的旗袍式晚禮服入鏡，造型緯來新聞網 ・ 1 小時前 ・ 4
今晨8.5℃凍番薯！挑戰首波寒流「恐跌破5℃」 冷到這天才略回溫
氣象署發布17縣市低溫特報，今（7）日到明日受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。今晨至晚間北部、東北部及金門局部地區有持續10度左右或6度以下氣溫發生機率，提醒民眾做好保暖措施。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
空軍記者會簡報全標「無」！徐巧芯酸好笑 顧立雄：一點都不好笑
國防部實施新式「國軍機密資訊精準標示精進作法」，規定公文須逐段標註密等，包括未列密也需標註「無」。空軍司令部昨日召開記者會報告飛官辛柏毅上尉失聯情況，然而簡報中各段落後都加上「無」字，讓國民黨立委徐巧芯看不下去，今（8日）質詢時痛批「很好笑」，而國防部長顧立雄則反嗆，「我覺得一點都不好笑，這是對作業人員核定的要求」。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 78
冷氣團還沒完！今恐探9度以下 週日再一波接力、「這天」才回暖
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導受到強烈大陸冷氣團與輻射冷卻影響，各地今（8）日清晨明顯偏冷。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，這波冷空氣雖將...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 1
川普讓台灣更安全了！專家預言「台灣將有新邦交國」 諷習近平不是對手
美國總統川普3日下令突襲委內瑞拉，成功逮捕總統馬杜洛夫婦。委內瑞拉軍方斥資鉅額打造的「南美最強」中國製防禦體系，在美軍電子戰與精準打擊下全面癱瘓。美國舉動震撼全球，總體經濟學家吳嘉隆就分析，其中有一個國家的立場變得微妙了，那就是俄羅斯，因為有小道消息宣稱，俄國是線人之一，有提供馬杜洛的個人生活情報，並指出這次事件後，大家可能會猛然發現，台灣反而變得安全一些，因為中共根本沒有能力模仿美國。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 254
台中榮總爆爭議「醫師怨鬥爭可怕」 知情人士批：難道大家都瞎了嗎？
台中榮總神經外科爆發重大醫療倫理爭議，根據《CTWANT》報導，涉案的科主任鄭文郁、科主任楊孟寅、醫師廖致翔三人，據爆料指出已讓廠商執刀長達三年。其中廖致翔之前就遭院內人士檢舉違反手術室門禁管制規定，已被送交考績會審議。擁有5.6萬名粉絲追蹤的廖致翔昨天在報導曝光後，隨即在臉書發文「醫院內鬥真可怕」，並抱怨「吃力不討好，承受各種威脅」。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 12
記憶體加持 台塑集團「最強兒子」搶鏡
台塑集團近來養出「最強兒子」，記憶體族群股價出現翻倍式上漲，帶動集團旗下南亞科與福懋科成為市場焦點，不僅帶旺母公司南亞與...聯合新聞網 ・ 5 小時前 ・ 2
別常喝「這飲料」！加州大學研究：每天1杯老4.6歲 跟抽菸一樣可怕
過往大眾普遍認為含糖碳酸飲料僅會導致肥胖或糖尿病，但最新科學研究揭露了更深層的老化危機！研究發現，含糖碳酸飲料的攝取量與人體染色體末端的「端粒」長度密切相關。端粒被視為細胞生命時鐘，一旦縮短便意味著生理機能的衰老，甚至每天喝一大杯（約570毫升），恐加速人體老化4.6歲。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 27
吳宗憲豪砸4千萬！台南老唐牛肉麵驚傳停業 鹿希派鬆口「關鍵主因」
綜藝天王吳宗憲2023年砸4千萬買下台南「老唐牛肉麵」，並將店面將全權交給兒子鹿希派經營，目前有北、中、南三間店面。沒想到今（7）日卻傳出位在中西區興華街的台南創始店「暫停營業」。對此，鹿希派也發文回應了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 96
超強冷氣團南下！全台乾冷 這天最冷下探6度
超強冷氣團南下！全台乾冷 這天最冷下探6度EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 2
呂良偉娶百億富婆遭酸「嫁豪門」 70歲壽宴甜告白：仙女下凡
呂良偉娶百億富婆遭酸「嫁豪門」 70歲壽宴甜告白：仙女下凡EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 16
藥師藥單寫「媽媽是婊子」！醫院挨罰6萬 提告結果曝光
衛福部立基隆醫院2024年發生民眾領藥單被註記「媽媽是婊子！」事件，引發外界譁然，後院方查出是一名心情不好的藥師所為，基隆市府指出院方有2大疏失，依《醫療法》裁罰共6萬元，基隆醫院提起行政訴訟抗罰，台北高等行政法院判決院方敗訴，可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 36
激似張柏芝！15歲「千年一遇美少女」驚喜出道了
激似張柏芝！15歲「千年一遇美少女」驚喜出道了EBC東森娛樂 ・ 16 小時前 ・ 70
18縣市低溫特報！下波強冷空氣要來了 專家：再冷3天
受到強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，近幾日氣象署持續發布低溫特報，今（8）日上午6時28分針對「18縣市」發布低溫特報，局新北市、臺北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。氣象粉專提醒，10日晚間起還有另一波強冷空氣南下影響台灣。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 2