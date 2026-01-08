暖暖包可以帶上飛機嗎？暖暖包貼哪裡最保暖？暖暖包怎麼延長使用壽命？

暖暖包是許多怕冷朋友的禦寒好物，不管是放在口袋中暖手，或是貼在身上保暖，都能讓人更舒適地度過濕冷的寒冬。但如果要出外旅遊賞雪，暖暖包能不能帶出國呢？究竟暖暖包可以帶上飛機嗎？暖暖包怎麼使用才正確？暖暖包貼哪裡最保暖？如何延長暖暖包的使用壽命？Yahoo新聞編輯室帶你一次了解暖暖包相關問答！

暖暖包是禦寒好物，若能正確使用，有助於人體保暖。（示意圖／Getty Images）

暖暖包原理為何？暖暖包需要搓揉嗎？

市面上常見的拋棄式暖暖包，主要成分有鐵粉、鹽、活性碳、吸水性樹脂、蛭石等物質。毒藥物防治諮詢中心指出，暖暖包的發熱原理，是透過鐵粉氧化還原（也就是鐵生鏽）的過程產生熱能，達到一定時間的保暖效果。

廣告 廣告

拆封後的暖暖包，與氧氣接觸後會開始放熱，活性碳、蛭石則會吸收空氣中的水分加速氧化；開封後只要上下搖晃三至五次，便能達到最佳的發熱效果。許多人根深柢固地認為「摩擦生熱」是必要的步驟，忍不住想用手搓一搓來替暖暖包加溫，其實這樣是不對的哦！因為過度搓揉會堵塞暖暖包的縫線處，使得空氣無法順利進入、鐵粉分布不均等，反而降低熱度、縮短暖暖包的使用壽命。

Yahoo解釋性新聞

暖暖包可以帶上飛機嗎？暖暖包可以托運嗎？

有些網友好奇，暖暖包可以帶上飛機嗎？台電電力粉絲團表示，暖暖包其實不屬於空運危險物品，一次性暖暖包未開封時，能少量放置於托運行李中攜帶；若是拆封後放在隨身外套口袋內，通常會被要求檢查，並須依照各國機場安檢標準檢視是否能上飛機，有可能會被要求丟棄。建議還是攜帶未拆封的暖暖包，並放在托運行李內，等到達目的地再拿出來使用比較好。如為含鋰電池的充電型暖暖包，則必須放在隨身行李、帶上飛機，不能托運。

延伸閱讀》暖暖包也不能帶 五大禁止帶上飛機日常用品

暖暖包正確使用方式為何？誤食暖暖包怎麼辦？

雖然暖暖包很好用，但使用時一定要隔著衣物；頸部、腋下、腳底板等皮膚較薄處，應避免長時間使用，睡覺時則最好不要用，以免燙傷。毒藥物防治諮詢中心另提醒，暖暖包內的鐵粉具有毒性，家中若有長輩、小孩，應將暖暖包收納在不易取得處，並正確告知他們暖暖包如何正確使用，以防暖暖包被誤認為「黑芝麻」吞下肚，進而造成危險。倘若不慎誤食暖暖包，千萬不要催吐，可先喝水或牛奶120至240ml，並盡速送醫。

暖暖包貼哪裡最保暖？

不少人習慣將暖暖包拿在手上取暖，不過日本醫學博士福田千晶在其著作《暖活：手腳冰冷隱藏著可怕的危機！》中建議，如果身上只有一個暖暖包，最推薦放在腰部，因為腰部集中了肝臟、腎臟等多個重要器官，這些器官是體內血流最旺盛的地方。當腰部獲得足夠熱能，就能有效向大腦釋放訊號，促使全身血液循環加速，進而讓四肢末端、全身跟著溫暖起來。另外，若將暖暖包放在背部、腹部、頸部，除了保暖，還有舒緩痠痛的功效。

暖暖包延長壽命怎麼做？ 可以自製暖暖包嗎？

至於如何延長暖暖包的使用期限？家醫科醫師陳欣湄分享，已開封但暫時不用的暖暖包，可以放入密封的夾鏈袋中，並盡量擠出袋內空氣後封口，減少和空氣接觸，暖暖包便會慢慢冷卻「暫停發熱」，要用的時候再拿出來，暖暖包就會再次開始升溫。這樣的做法適合短時間在外者，像是上班族每天通勤時使用，進入室內後可密封保存，延長暖暖包使用壽命。

市售暖暖包之外，台北市立聯合醫院中醫科主任蔡文興建議，大家可以自製「熱敷包」（暖暖包）。首先，外層選用毛巾布、棉布縫製袋子、現成麻布手套或小襪子；但因自製暖暖包要微波加熱，因此須避開所有金屬物品，例如開口就能用釘書針去釘。接著，內容物可選用不易散熱（保溫效果佳）且放熱慢（安全性高）的紅豆、米、燕麥等，放入袋中密封。使用時，只要把完成的自製暖暖包放入微波爐，用中火微波2至3分鐘，便是一個環保又實用的暖暖包囉！

暖暖包還有哪些功能？

用過的拋棄式暖暖包，不必急著丟棄。由於暖暖包中含有除臭功能的活性碳，蛭石亦有簡單除濕的效果，放在衣櫃或鞋櫃除臭、除濕，都是不錯的再利用方式，但務必先確認暖暖包已不再發熱，以防發生危險。

確定已經沒有用處的暖暖包，又該如何處理呢？對此，環境部解答，暖暖包含多種材質⁣⁣，現階段無法回收再利用⁣⁣，請大家丟入「一般垃圾」，由後端送至焚化爐妥善處理。

看更多》暖暖包用完可以回收嗎？暖暖包丟棄時要剪開嗎？環境部給正確解答

撰稿記者：陳昭容

核稿編輯：廖梓鈞

參考資料

※暖暖包（毒藥物防治諮詢中心）

※最近冷到連暖暖包大缺貨了!!（台電電力粉絲團）

※出國去看雪，暖暖包不可或缺，那應該可以帶上飛機吧？（台電電力粉絲團）

※天氣一冷，暖暖包就變成很多人隨身必備的小幫手（家醫科醫師陳欣湄臉書）

※暖暖包上天堂的故事（環境部臉書）