暖暖包可分好幾天用？ 「這樣做」能暫停發熱

冬天冷颼颼，許多民眾會拿出暖暖包禦寒，但多數暖暖包只能維持一天的使用時間。有民眾分享，打開暖暖包後若暫時不想使用，可將暖暖包放入夾鏈袋中密封阻隔空氣，便能讓一個暖暖包分好幾天使用。化學老師也解釋，暖暖包之所以會發熱，是因為內部的鐵粉與空氣接觸後發生氧化，產生放熱反應；因此，只要阻絕空氣，就能有效延長暖暖包的使用期限。

暖暖包靠「氧化」放熱 隔絕空氣有助延長使用時間

有民眾發文分享，暖暖包是因接觸空氣才會發熱，因此在不使用時，可將暖暖包放入夾鏈袋中密封，並將空氣排除，避免暖暖包結塊。也有人建議，可先用一張衛生紙將暖暖包包起來再放入夾鏈袋中，等到需要使用時再取出搓一搓，就能重新發熱。

廣告 廣告

另外，還有進階版的保存方式，將暖暖包先用衛生紙包覆，放入夾鏈袋密封後，再放進冰箱冷凍庫保存，就能讓暖暖包使用得更久。冷凍庫溫度更低，能讓暖暖包內鐵粉的氧化速度變得更慢，比放在冷藏的效果更好。

事實上，暖暖包的發熱原理，是內部的鐵與空氣中的氧氣及水氣發生氧化反應，進而產生熱能，因此只要隔絕空氣，就能有效延長暖暖包的使用時間。

暖暖包作用原理。圖／台視新聞製圖

暖暖包用完先別丟 放冰箱.鞋子秒變身「除臭神器」

資深護理師譚敦慈表示，暖暖包的成分除了鐵粉，還含有活性碳和蛭石，具有防潮、除濕和除臭的功能，暖暖包用完不再發熱後，還可以放入冰箱或塞進鞋子裡，變身為除臭小幫手。

台北／葉宣婕、余苓瑀 責任編輯／蔡尚晉

更多台視新聞網報導

「吹風機吹腳底」助眠、消黑眼圈？中醫師揭真相 一堆人搞錯重點

天氣冷颼颼！暖氣開太熱恐傷心臟 醫師曝「最佳溫度」

騙過大腦冷警報！醫點名「3關鍵部位」必保暖 乾冷入夜極端低溫