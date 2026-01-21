暖暖包塞乳溝 婦二級燙傷 男昏倒地檢署 法警急搶救

彰化地檢署21日發生洽公民眾昏迷休克事故，彰化縣消防局獲報派員到場接手搶救，再將男子緊急送醫。（孫英哲攝）

昨日起強烈大陸冷氣團籠罩台灣，陪同家人前往彰化地檢署的54歲林男，疑因低溫突然昏倒在地並失去意識，幸好保全與法警立即對他施行CPR，並以AED搶救，林男則是在送抵醫院準備接受插管急救時，奇蹟似地甦醒，甚至還能和趕赴醫院探視的家人談天。

昨日上午11時許林男陪同弟弟到彰化地檢署，弟弟上樓後，在1樓等候的林男突然昏迷倒地且無呼吸心跳，現場保全及法警見狀，立即為他CPR並以AED電擊2次，一旁的洽公民眾則是趕緊打119求援。

彰化縣消防局人員到場後，持續給予林男心肺復甦CPRD，送醫途中再電擊2次後，林男暫時恢復呼吸心跳；送抵醫院後，正當醫護人員為他插管之際，林男竟奇蹟似甦醒，過不久甚至還可與一起趕到醫院的家人談笑風生。

另外，台中有未55歲婦女將暖暖包塞入乳溝保暖，工作9小時後發現左乳皮膚脫落並出現泛紅傷口，經醫師確診為淺二級燙傷。茂盛醫院皮膚科醫師鍾佩宜指出，低溫燙傷在冬季常見，嚴重者可能引發火逼性紅斑甚至惡性腫瘤，該名婦女因痛覺較遲鈍，才會熱能累積長達數小時卻未察覺不適。

氣象署科長劉宇其說明，預估至今日清晨，各地12度以下，尤其北部、東北部、台中、中南部內陸近山區可能10度低溫，金馬、北部空曠地區可能下探8至9度低溫，他也提醒，即起至23日清晨是最為寒冷的時候。

消防署統計，自今年元旦迄20日止，全台非創傷失去呼吸心跳人數已達662人，平均每日均有逾30人猝死，其中單日最高為12日42人。