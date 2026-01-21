暖暖包夾乳溝9小時！女子燙傷竟沒感覺「脫皮流黃汁」

一名55歲婦女左乳出現長4公分、寬3公分的淺二級燙傷，皮膚紅腫脫落並流出黃色組織液。茂盛醫院皮膚科醫師鍾佩宜表示，婦人因強烈大陸冷氣團來襲，上班前將手握式暖暖包夾在乳溝內保暖，一放就是9小時，直到下班返家取出時才發現受傷。

女子將握式暖暖包夾在乳溝內禦寒，未料9小時後取出才驚覺左乳皮膚已紅腫脫落並流出黃色組織液。（圖/茂盛醫院）

鍾佩宜表示，該名婦女使用期間完全沒有感到過熱或不適，健康也無病史。醫師解釋，人類對痛覺的感受差異甚大，少部分民眾天生對痛覺遲鈍、耐痛度高，痛覺是身體的警報系統，當熱能持續累積卻不自知時，等察覺往往已造成深層傷害。手握式暖暖包發熱溫度較高，不適合直接接觸胸部、腹部等皮膚較薄的部位。

廣告 廣告

醫師當即給予預防性抗生素治療以防感染，並叮囑待傷口癒合後再行評估除疤。鍾佩宜強調，老人、糖尿病患、酒醉者及嬰幼兒均屬知覺較遲鈍的高危險群，使用電熱毯或電暖爐時，應在皮膚間舖設薄被或毛巾，且切記每30分鐘就要中斷休息，避免熱源持續累積。

鍾佩宜透露，冬天診間常有民眾皮膚被烤出網狀或火焰狀的「火逼性紅斑」，這屬於慢性熱傷害。若皮膚反覆發生此狀況，可能導致血管擴張及血鐵質沉著，最嚴重者甚至會誘發惡性腫瘤。臨床上曾有病患因長期低溫燙傷產生紅斑，經檢查竟已演變成癌症，長期錯誤保暖恐暗藏致命危機，民眾絕不可掉以輕心。

延伸閱讀

影/台南五妃街隔1晚路面又塌陷！ 貨車後輪陷大坑卡住了

川普秀非法移民罪犯照大罵「惡劣中的惡劣」 讚揚ICE是愛國者

韓國出境新規！暖暖包得手提上機 三大機場皆適用