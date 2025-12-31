暖暖包如何貼暖又持久？能否帶上飛機？隱藏版效用一次看





「暖暖包」常常成為冬天禦寒好物，但時效性標榜14、16到24小時不等，如何才能貼暖又貼得持久？許多人也不解能否帶上飛機？還有使用過的暖暖包先別扔，其實有著許多「隱藏版」效用！本篇懶人包帶你一次看！

「暖暖包」3大實用技巧

家醫科醫師陳欣湄透過在臉書粉專分享「暖暖包實用技巧」：



1. 如何貼更保暖？

日本電視台節目實驗顯示，在10℃時將暖暖包隔著衣物貼於「腹部與腳底」，暖身效果最顯著，且又以腳底最能帶動全身回暖（因腳底血管密度高、皮下脂肪薄，暖暖包會讓血液有效加熱，並透過循環系統把溫度送到全身）。



2. 如何貼更持久？

若想延長已開封但暫不使用的暖暖包，使用「夾鏈袋」擠出空氣接著密封，就可以幫忙延長使用天數（因為暖暖包接觸空氣減少，發熱反應會逐漸「暫停」）。



取出再重新使用後，暖暖包會再度升溫（這樣暫停再使用的方式，一樣有著接近累積包裝標示總發熱時間的效果）。

3. 如何貼不燙傷？

暖暖包表面溫度通常在40至50度，長時間貼同部位可能造成低溫燙傷（不痛不代表沒事），3族群包括「 長者 」、「 糖尿病患者 」、「 周邊神經較不敏感 」需特別注意「無痛燙傷」的狀況（也有醫師不建議孕婦貼於腹部或骨盆位置，以免造成子宮收縮，使用前可先諮詢醫師）。

隔著衣物使用，勿直接貼肌膚。

同部位連續使用時間，最好在30分鐘內。

別在睡覺時使用，避免同時搭配電毯、暖氣、熱水袋等其他熱源。

感到灼熱、刺痛、皮膚明顯變紅、起水泡，立刻移除並評估就醫。

暖暖包「隱藏版」效用

綜合環保署衛教資訊和綠色和平基金會等專家分享「暖暖包隱藏版效用」：

暖暖包含有活性碳，具除臭、防潮功能，可放衣櫃、鞋櫃等地方使用 ，也可以直接把暖暖包塞進鞋子，或把封口剪開並倒入小盤子中，再放入鞋櫃幫忙除臭。 但務必先確認暖暖包已不再發熱，以免造成危險。

暖暖包內的蛭石，具有保水、透氣效果，可混入土壤中增進營養，發熱用鐵粉則可讓土壤補鐵、幫助植物生長。但暖暖包裡的鹽分若直接倒入土壤恐造成鹽害（氯化鈉），進而影響植物生長（導致植物「鹹死」），建議先將暖暖包倒在2～3片咖啡濾紙上，再加水過濾，將鹽分溶出。

暖暖包如何丟棄？

環保署提醒： 使用過的暖暖包，請務必打包好丟入垃圾袋，再交由垃圾車送至焚化爐妥善處理。 若廢棄暖暖包不是一次性大量集中的送往焚化爐處理，不會對爐體造成危害，而焚化爐的空氣污染防制設備也可有效處理戴奧辛，避免排放到大氣中。

綠色和平基金會則提醒：暖暖包屬於一次性產品（就像塑膠），再怎麼回收再製依然會存在世上好幾個世紀，因此從源頭減少製造、重複使用，才能根本解決問題。

暖暖包能否帶上飛機？

台電電力粉絲團曾透過臉書分享：

市售常見拋棄式暖暖包不屬空運危險物品，一次性暖暖包未開封時，能少量放置於託運行李中攜帶。

一次性暖暖包拆封後放在隨身外套口袋內，通常會被要求檢查，並須依照「各國機場安檢標準檢視能否上飛機」，還是有可能會被要求丟棄 ，建議將未拆封暖暖包放置托運行李，等到目的地再取出使用。

含鋰電池的充電型暖暖包，必須放在隨身行李帶上飛機，不得託運。

誤食暖暖包怎麼辦?

毒藥物防治諮詢中心提醒，暖暖包內的鐵粉具毒性，家中若有長輩、小孩，應將暖暖包收納在不易取得處，並正確告知他們暖暖包如何正確使用，以防暖暖包被誤認為「黑芝麻」吞下肚，進而造成危險。不慎誤食暖暖包，請不要催吐，可先喝水或牛奶120至240ml，並盡速送醫。



使用暖暖包抗寒的同時，也需注意相關使用事項避免燙傷，也歡迎將這篇分享給愛用暖暖包的朋友們，祝大家用得平安，暖心健康。

廣告 廣告

【本文由造咖流行媒體提供，未經授權，請勿轉載！】

更多造咖報導

天冷易猝死！心肌梗塞「5成無症狀」：胸悶痛10分鐘無改善需立即做1事

冬天是「猝死」高峰期！醫揭暖心6招保命：外套非冠軍、襪子也中