暖暖包寒流來襲必備！暖暖包不是搓就會發熱？正確用法以及放這全身暖 | Women's Health
COPYRIGHT: Getty Images
PHOTO CREDIT: Julia Gerasina
2020最強寒流來襲！說到禦寒小物，大家一定會想到「暖暖包」你是否也是打開暖暖包的包裝後，拿在手上搓一搓等待它發熱呢？其實暖暖包的用法大家一直做錯了！本篇介紹暖暖包的正確使用法，與專家建議該放在哪邊才能暖到心坎裡！
寒流來襲必備暖暖包！告訴你暖暖包如何發熱？
COPYRIGHT: Getty Images
PHOTO CREDIT: jreika
暖暖包裡頭黑色的粉末主要是鐵粉組成，當我們打開暖暖包的包裝時，鐵粉即接觸到外界的空氣、水分，使得鐵產生氧化作用，進而產生熱能。 暖暖包除了鐵之後，也包含些許的鹽，幫助催化鐵的氧化作用，另外如果你看到包裝有寫「竹炭」等標誌，裡面的活性碳、蛭石或是吸水性樹脂...等物質，都可以幫助暖暖包裡面的鐵持續進行氧化作用。
暖暖包正確＆常見錯誤使用法？
COPYRIGHT: Getty Images
PHOTO CREDIT: RyanKing999
相信我，你不孤單，A編也跟你一樣是那種打開暖暖包就死握在手中一直搓搓搓，窩在被窩裡瑟瑟發抖的那種角色，如果一個暖暖包不夠就再開下一個暖暖包，常常睡醒後發現被窩裡2-3個暖暖包跑不掉。但其實過度搓揉暖暖包，會讓裡面的鐵粉分佈不均勻，造成熱度無法正常發輝。如果只將暖暖包放在手中，身體的其他部位依舊會感到寒冷，反而會浪費暖暖包的功效。
*正確使用:打開暖暖包後只需要輕輕搖晃3-5下，即可開始放到欲保暖的位置。
暖暖包專家建議這樣放？
COPYRIGHT: Getty Images
PHOTO CREDIT: Peter Dazeley
根據日本醫學專家福田千晶建議，暖暖包可以放在4個重要器官的部位，分別是肚臍下方、肩頰骨中間、脖子後下方，最好的位置是「腰的兩側」。腰附近有許多重要器官像是肝臟、腎臟、胃...等血液聚集處。小時候一定有聽過媽媽說肚臍沒有蓋好，就會著涼，也因此只要腰腹周圍是暖活，就能促使大腦傳達輸送大量血液的指令，增加全身血液循環，減少手腳冰冷的問題！
只有一包暖暖包該怎麼辦？暖暖包放腰腹保證暖到心坎裡！
COPYRIGHT: Getty Images
PHOTO CREDIT: PeopleImages
如果你是暖暖包大亨，那恭喜你～絕對能度過這次的寒流！但是只有一包該怎麼辦？就要放在我們上述的「腰腹」位置，。另外A編這邊建議，當很冷的時候，也可以做一些小小的活動(像是高抬腿跳、開合跳、Zumba)，幫助全身暖活起來，千萬別躲在被窩裡面發抖！
延長暖暖包的使用法？
COPYRIGHT: Getty Images
PHOTO CREDIT: Kathrin Ziegler
除了選購熱能可以延長至20-24小時的暖暖包，暖暖包開封後便會接觸氧氣，開始進行氧化作用，當身體開始暖活後，不想要使用暖暖包該丟掉嗎？專家建議可以放在「密封袋」裡面，減少暖暖包與空氣的接觸，就可以延長暖暖包的使用時間。記得要盡量讓暖暖包密封，把裡面的空氣擠出來，就可以讓暖暖包暫時“關機”。
因為暖暖包的主要成分為鐵粉與鹽分，覺得暖暖包剛開封時加熱的速度偏慢，可以朝暖暖包吹氣，讓裡面的鹽分加速反應，如此一來暖暖包即可以在短時間內從22度加熱到38.5度！雖然越熱越暖活，日本醫學專家福田千晶也特別提醒，暖暖包避免長時間和皮膚接觸，否則可能會出現低溫燙傷情形。
暖暖包用完別急著丟！還由這些功效？
COPYRIGHT: Getty Images
PHOTO CREDIT: Krit of Studio OMG
(1)鞋櫃、冰箱除臭:暖暖包中的活性碳擁有除臭功能，用完之後也可以把暖暖包剪開，取出裡面的粉末，放在鞋櫃或冰箱中可以達到除臭的效果！
(2)放置衣櫥防潮:暖暖包中的成分也可以防潮！幫助降低衣櫥內的濕氣，也可以有除臭的效果！
(3)當作肥料:日本家事達人Rummy表示，暖包中的「蛭石」具備保水、透氣的效果，蛭石是一種矽酸鹽，因此倒水過濾溶出鹽分後，倒入土壤，可以增進植物的營養幫助生長，再加上暖暖包中用以發熱的鐵粉，有助於替土壤補鐵、幫助植物生長。
*特別提醒，丟棄暖暖包前要先注意是否完全發熱完成，以免丟在垃圾桶也是會有發生火災的風險！
Women's Health美力圈SAY
COPYRIGHT: Hearst Owned
PHOTO CREDIT: Hearst
如果只有一個暖暖包，建議放在腰腹的位置最有發熱功效！也要注意暖暖包溫度，盡量避免持續接觸皮膚，另外暖暖包用完需確認是否發熱完畢，避免額外發生火災風險！
＊本文由 Women'sHealth Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載
