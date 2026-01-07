暖暖包握手上竟是浪費？醫學博士曝貼1位置暖全身

生活中心／杜子心報導



受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，今（7）日各地清晨明顯寒冷，中央氣象署警告將迎來入冬首波寒流，北部平地甚至不排除出現攝氏5度以下低溫，民眾外出時幾乎人手一個暖暖包，不過當天氣寒冷，身上卻只有一個暖暖包時，究竟該怎麼用才不浪費？醫學博士就指出，很多人下意識將暖暖包握在手上取暖，以為這樣最保暖，其實這是錯誤觀念，將暖暖包貼在「腰部」其實才能發揮最大功效溫暖全身。





寒流來襲「暖暖包握手上」竟是浪費？醫學博士曝「貼1位置」全身回溫

腰部附近集中肝臟、腎臟等血流量大的重要器官，所以是貼暖暖包的黃金位置。（示意圖／取自Pexels）

日本醫學博士福田千晶曾在著作《暖活：手腳冰冷隱藏著可怕的危機！》中指出，低溫來襲時，暖暖包若只是握在手心或塞進口袋，熱能只集中在局部，對提升整體體溫幾乎沒有幫助，反而浪費了有限的熱源。她建議，若身上只有一個暖暖包，最優先的位置並非手腳，而是「腰部」，原因在於腰部附近集中肝臟、腎臟等血流量大的重要器官，只要核心溫度被拉高，大腦便會釋放放鬆訊號，促使血液循環加快，熱能就會隨著血液流向四肢末端，讓全身逐漸回溫。

福田千晶提醒貼暖暖包時必隔著衣物，避免長時間直接接觸皮膚。（示意圖／民視新聞資料照）

福田千晶也補充，若手邊有兩個以上的暖暖包，除了腰部外，背部、腹部與頸部同樣是理想位置，不僅有助於保暖，還能順便緩解肩頸僵硬、頭痛或腰痠等不適。不過她也特別提醒，暖暖包使用時務必隔著衣物，避免長時間直接接觸皮膚，以免造成「低溫燙傷」，尤其是睡覺、飲酒後，或糖尿病患者對溫度較不敏感，更要提高警覺。寒流來襲，保暖固然重要，用對方法才能真正暖進身體裡。

