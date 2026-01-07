暖暖包握手上還不夠 日醫學博士：放腰部附近全身就暖

近日天氣冷颼颼，不少人會拿暖暖包希望讓身體變暖一些，不過，日本醫學博士福田千晶分享暖暖包應該貼在腰部附近，此部位變暖全身即可暖和起來。

日本醫學博士建議暖暖包應優先貼在腰部附近，這樣能讓全身快速暖和起來。（示意圖／中天新聞）

日本醫學博士福田千晶曾在書籍《暖活：手腳冰冷隱藏著可怕的危機！》提到使用暖暖包時，建議最優先貼在腰部附近，因為腰部附近匯集肝臟、腎臟等器官，此部位變暖，即可舒緩大腦的緊張信號，並發出指令活絡血液循環。

福田還指出，除了腰部附近，背部、腹部、頸部也是保暖重點，但是提醒大家使用時注意不能與皮膚長時間接觸，避免燙傷風險。

