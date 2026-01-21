暖暖包放乳溝9小時抗寒流！台中婦驚見胸口皮膚脫落流湯 醫：低溫燙傷

記者潘靚緯／台中報導

台中婦人把手握式暖暖包放在乳溝取暖，9小時後取出竟造成低溫燙傷，皮膚已脫落、滲出組織液。(圖／茂盛醫院提供)

又一波寒流來襲，全台冷颼颼，許多民眾為了保暖，會拿暖暖包抗寒，但使用上要小心有「低溫燙傷」的風險！台中市一名怕冷的婦人上班時把暖暖包放在乳溝，經過9小時返家後取出，發現左乳皮膚泛紅、部分已脫落，嚇得她趕緊就醫，經醫師診斷是淺二級燙傷，雖經治療無大礙，但恐會留下疤痕，醫師提醒， 年長者、糖尿病患者、酒醉者、小寶寶都屬於知覺遲鈍者，是容易被燙傷的高危險群，最好選用溫度較低的貼膚性暖暖包避免燙傷。

茂盛醫院皮膚科醫師鍾佩宜指出，這位55歲婦人為了保暖，突發奇想把暖暖包放在乳溝後出門上班，期間9個小時都沒有感到任何異樣或不適，直到下班回家取出，卻發現左側乳房上有大約4公分大小的泛紅區塊，還起了水泡滲出體液，嚇得趕緊前往就醫。

婦人表示9小時未感覺到熱燙或不適，皮膚科醫師表示，有人知覺比較遲鈍，使用暖暖包要選較低溫的避免燙傷。(圖／茂盛醫院提供)

醫師檢查後發現婦人的傷口為淺二級燙傷，已有皮膚脫落情形且流出組織液，由於暖暖包造成的燙傷，燙得愈深、感染機率愈高，先開立預防性抗生素，觀察傷口狀況，後續如果有留下疤痕，再塗抹去疤藥膏積極治療。

鍾佩宜醫師表示，冬天一到，就有不少因為暖暖包造成低溫燙傷，有患者甚至燙出「火逼性紅斑」的網狀或火焰狀紅斑，檢查後還發現惡性腫瘤。

鍾佩宜醫師指出，由於婦人使用的是手握式暖暖包，溫度較高，不適合接觸皮膚太薄的地方，建議可選用貼膚性暖暖包，溫度較低，發熱時間較短，才不會造成燙傷，包括年長者、糖尿病患者、酒醉者、小寶寶，都屬知覺遲鈍者，是被低溫燙傷的高危險群，使用暖爐、光照等保暖工具時，不能在同一部位持續照射，要中斷休息或輪換不同部位，避免危險。

