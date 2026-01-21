暖暖包放乳溝9H 淺二級燙傷

醫師鍾佩宜建議民眾選用溫度較低的貼膚性暖暖包禦寒，避免燙傷。（記者陳金龍攝）

記者陳金龍∕台中報導

一名55歲女性將暖暖包放乳溝中出門工作，下班回家取出時赫然發現左乳上出現面積約4公分大小泛紅區塊，就醫檢查為淺二級燙傷，已有一層皮膚脫落並流出組織液。她表示，使用暖暖包約9小時期間並沒有覺得熱感或不適，完全不知乳房已被燙傷。經開立預防性抗生素，若後續有疤痕再做塗抹防疤藥膏。

台中茂盛醫院皮膚科醫師鍾佩宜表示，暖暖包造成的燙傷，燙得愈深、感染機率愈高。淺二級燙傷不一定會留下疤痕，會先採取保守治療；若後續真的有疤痕，可再做積極治療。

鍾佩宜指出，因暖暖包造成低溫燙傷的病人是冬天皮膚科大宗，曾有民眾皮膚已烤出網狀或火焰狀紅斑，稱為火逼性紅斑，一經檢查竟是惡性腫瘤，不可輕忽。

鍾佩宜建議，容易被燙傷的高危險群包括老人、糖尿病患者、酒醉者、小寶寶，都屬知覺遲鈍者，最好選用溫度較低貼膚性暖暖包避免燙傷。而且使用保暖工具時，不能在同一皮膚上持續照射，要中斷休息或輪流不同部位。