暖暖包放在手上搓沒效 中醫師教4關鍵部位：全身暖起來

受大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯下降，各式禦寒用品成為民眾對抗低溫的必備品，其中暖暖包更是使用頻率最高的保暖小物之一，中醫師王大元指出，建議保暖重點應放在肚臍、頭頸、腰背與腳底4個部位，才能真正發揮禦寒效果，有效讓全身暖和起來。

王大元曾在臉書發文表示，天冷使用暖暖包、腳踩暖暖貼了和發熱毯保暖很重要，想有效提升全身暖度，保暖重點應放在「肚臍、頭頸、腰背與腳底」4個關鍵部位，才能真正達到抗寒效果，有效讓全身暖和起來。

王大元說，腰背是人體陽氣運行的重要部位，背部為督脈與膀胱經所經；腰部則是「命門」，若受寒易出現畏寒、疲倦，甚至引發咳嗽、經痛或腰痠背痛等不適，天冷時應特別注意保暖。

王大元提到，頭頸為「諸陽之會」，風門、風池穴位於頭頸交界處，是寒氣容易侵入的位置，建議低溫時配戴圍巾、毛帽或穿著高領衣物，以減少熱能流失。

王大元強調，肚臍與腳底與體溫調節及血液循環有關，肚臍保暖有助維持核心體溫；腳底則是循環末端，「寒從腳下起」，除穿襪保暖外，體質虛寒者也可透過泡腳促進循環，改善手腳冰冷。

日本TBS電視節目《這樣有什麼差別？》（この差って何）曾進行實驗，找來6名受試者，將暖暖包分別貼在頸部、背部、腹部、腰部、腳踝及腳底，並透過熱像儀監測體溫變化，結果顯示，貼在腳底的暖暖包最能提升末梢溫度，不僅腳部，連指尖、頭頂及腳跟的體溫也同步上升。

日本石原診所副院長石原新菜也在節目中表示，腳底血管密集且皮下脂肪較少，熱源貼於此處能迅速加熱血液，再隨血液循環傳至全身，有助加速整體暖和，效果優於其他部位。

