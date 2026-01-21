暖暖包放胸口9小時致脫皮 醫師：低溫燙傷冬天常見

（中央社記者郝雪卿台中21日電）近日氣溫驟降，台中茂盛醫院今天表示，有女子將暖暖包放胸口抗寒，9個小時後才取下，驚見左乳泛紅、皮膚已脫落緊急就醫；醫囑選用溫度較低貼膚性暖暖包，避免燙傷。

茂盛醫院皮膚科醫師鍾佩宜說明，因為氣溫下降，這名55歲患者為了保暖，臨機一動，將暖暖包放乳溝中，便出門工作；等下班回到家，將暖暖包取出時，赫然發現左乳上出現面積約4公分大小泛紅區塊，隨即到醫院看診。

鍾佩宜檢查確認患者為淺二級燙傷，已有一層皮膚脫落，並流出組織液；患者自述，使用暖暖包約9小時期間，並沒有覺得熱感或不適，所以完全不知乳房已被燙傷，等要取下暖暖包時，才被出現泛紅的皮膚給嚇到。

鍾佩宜表示，暖暖包造成的燙傷，燙得愈深、感染機率愈高，所以先開立預防性抗生素；同時，淺二級燙傷不一定會留下疤痕，會先採取保守治療，若後續真的有疤痕，可再做積極治療，塗抹防疤藥膏等。

鍾佩宜指出，因暖暖包造成低溫燙傷的病人是冬天皮膚科大宗，曾有民眾皮膚已烤出網狀或火焰狀紅斑，稱為火逼性紅斑，一經檢查竟是惡性腫瘤，不可輕忽。

鍾佩宜建議，容易被燙傷的高危險群包括老人、糖尿病患者、酒醉者、小寶寶，都屬知覺遲鈍者，最好選用溫度較低貼膚性暖暖包避免燙傷，而且使用保暖工具時，不能在同一皮膚上持續照射，要中斷休息或輪流不同部位。（編輯：陳仁華）1150121