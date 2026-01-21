暖暖包放胸口9小時！女子「皮膚脫落流膿」 醫籲知覺遲鈍者：選用貼膚性暖暖包

一名女子手握式暖暖包夾在乳溝內上班，放置長達9小時，醫師檢查後確認為淺二級燙傷。（翻攝自photo-ac）

台中一名55歲婦女日前為禦寒，將手握式暖暖包夾在乳溝內上班，放置長達9小時，回家後才取出，發現左乳出現長4公分、寬3公分的泛紅區塊，皮膚已脫落且有黃色組織液。醫師檢查後確認為淺二級燙傷，給予預防性抗生素治療，並提醒知覺遲鈍者最好選用溫度較低的貼膚性暖暖包避免燙傷。

茂盛醫院皮膚科鍾佩宜醫師表示，病患使用暖暖包時並未感到不適，拿下暖暖包才驚覺已被燙傷。醫生提醒，部分民眾痛覺較遲鈍，當熱能累積卻不自知時，等察覺往往已造成深層傷害。

鍾佩宜醫師提醒，高危險族群包括老人、糖尿病患者、酒醉者及嬰幼兒，使用電暖器或暖暖包時應注意溫度及接觸時間，避免長時間直接接觸皮膚，每30分鐘應中斷休息，並在皮膚間鋪設薄布隔熱。此外，他也提到，冬季診間常見因長期低溫熱源累積而出現「火逼性紅斑」，嚴重者甚至可能誘發血管擴張或惡性腫瘤，民眾不可輕忽。

