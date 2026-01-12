暖暖包狂搓更短命！環保署揭實用「2功能」：別丟

生活中心／饒婉馨報導

許多民眾冬天外出都會隨身攜帶暖暖包抗寒，不過，大多數人一開封暖暖包後就習慣「猛搓」，以為這樣能讓發熱速度加快。專家提醒，這種做法其實會讓暖暖包發熱時間被縮短，還指出發熱完直接扔掉這舉動，其實非常可惜。環保署特別點出暖暖包的內含成分，不僅能幫鞋子「去味」，還具備防潮效果。





暖暖包拆開狂搓縮短壽命！用完先別丟…環保署揭隱藏「2用途」網讚：超實用

民眾習慣用搓的方式，加快暖暖包發熱速度，但反而會縮短它的壽命。（示意圖／民視新聞網）





實際上，暖暖包的原理是讓內部的鐵粉接觸空氣後，產生「氧化反應」開始發熱功能。如果動作太激烈，反而會導致鐵粉分布不均或堵塞包裝氣孔，縮短了取暖的時間；正確做法應該是輕輕搖晃，讓空氣流通後，暖暖包自然就會開始變熱，不需要過度搓揉。然而當暖暖包不再發熱後，先別急著丟進垃圾桶，環保署指出，市售暖暖包裡頭除了鐵粉，還含有活性碳、吸水性樹脂與鹽分，能解鎖其他用途。

民眾在丟棄暖暖包時，須注意它屬於一般垃圾，千萬不要剪開、拆開，讓內容物散出。（示意圖，與本新聞無關／民視新聞網）





其中，「活性碳」具有強大的吸附能力，非常適合放在容易產生異味的鞋櫃或是潮濕的衣櫥裡，既能除臭又能充當臨時的乾燥劑，不過要特別注意的是，雖然暖暖包在冬天很好用，但目前國內尚未有技術能將其成分回收再利用。如果已經發揮完除臭、防潮的功能，民眾應將其視為一般垃圾，直接丟進垃圾袋交由垃圾車送往焚化爐處理，千萬不要拆開隨意傾倒其內容物，以免鐵粉成分對土壤或環境造成負擔。

