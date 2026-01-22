暖暖包用完先別扔 「藏3功能」一堆人不知

天氣冷颼颼，不少人會使用暖暖包取暖，環保組織「Greenpeace 綠色和平」分享暖暖包退熱後的妙用，包括防潮除臭、幫助植物生長，甚至能提升泡澡水質。

天氣冷颼颼，不少人會使用暖暖包取暖。（示意圖／中天新聞）

「Greenpeace 綠色和平」臉書粉專曾發文指出，暖暖包內含活性碳成分，具備除臭與防潮功能。民眾可直接將用過的暖暖包塞進鞋子裡，或者剪開後把粉末倒入容器，再放進鞋櫃或衣櫃中使用。

暖暖包內的蛭石具有保水、透氣效果，混入土壤可增進營養；發熱用的鐵粉則能讓土壤補鐵，有助植物生長。不過綠色和平提醒，暖暖包含有鹽分，直接倒入土壤可能造成鹽害，建議先將暖暖包倒在咖啡濾紙上，加水過濾將鹽分溶出後再使用。

綠色和平表示，鐵粉可淨化水質，去除水中的硫化氫、二甲基硫醚等揮發性硫磺化合物，也能吸附磷避免優養化。泡澡時可將用過的暖暖包直接丟進浴缸內，可能有提升水質的效果，但切記不能拿來過濾飲用水。

