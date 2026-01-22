暖暖包用完別丟 還可防潮、除臭 3隱藏功能曝

近日強烈大陸冷氣團來襲，許多民眾都拿出暖暖包禦寒，使用將近一天就會慢慢停止發熱，這時候別急著把暖暖包丟掉。綠色和平基金會分享暖暖包的3大隱藏用途，可以放進衣櫃或鞋櫃，有防潮、除臭的效果；也可以混入土壤增進營養，幫助植物生長；另外泡澡時將用過的暖暖包直接丟進浴缸，還能提升水質。

環保組織「Greenpeace 綠色和平」在臉書粉專發文表示，冷空氣來襲，暖暖包成了抗寒小幫手，不過當它們不再發熱後，也別急著丟掉，其實還有其他功用。

綠色和平表示，暖暖包內含有活性碳，具有除臭、防潮的功能，可以直接塞進鞋子裡，或剪開將粉末倒入容器中，再放進鞋櫃或衣櫃。

此外，暖暖包內的蛭石具有保水、透氣的效果，可以混入土壤中增進營養，發熱用的鐵粉則可讓土壤補鐵，幫助植物生長。綠色和平提醒，暖暖包裡含有鹽分，直接倒入土壤可能造成鹽害，建議先將暖暖包倒在咖啡濾紙上，加水過濾將鹽分溶出。

綠色和平提到，鐵粉可以淨化水質，去除水中的硫化氫、二甲基硫醚等揮發性硫磺化合物；也能吸附磷，避免優養化。泡澡時可以將用過的暖暖包直接泡進浴缸內，可能有提升水質的效果，但切記不能拿來過濾飲用水。

