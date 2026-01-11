暖暖包用完怎麼丟？全台唯一1縣市「要回收」神級用途曝光

記者李育道／台北報導

寒流一波波來襲，每人手裡捏著暖暖包、外套裡再貼一片取暖，早已成為冬天標配。（示意圖／資料照）

寒流一波波來襲，每人手裡捏著暖暖包、外套裡再貼一片取暖，早已成為冬天標配。不過，用完後的暖暖包該怎麼丟，卻讓不少家庭每年冬天都陷入「分類困擾」：有人直接丟垃圾桶，也有人以為外層像紙、內容物像土，就順手丟進回收桶。事實上，多數縣市將暖暖包列為「一般垃圾」，但台中市卻是少數把暖暖包納入回收的城市，還發展出「除臭再利用」的新用途。

環保單位評估，暖暖包成分混雜，目前沒有成熟、具經濟效益的專門回收技術，因此多數縣市只能將暖暖包視為一般垃圾處理。（圖／資料照）

多數縣市列一般垃圾 環保組織：成分複雜難分離

要弄清暖暖包怎麼丟，得先了解它怎麼發熱。非營利環保組織「RE-THINK重新思考」說明，市售貼式暖暖包內層主要成分是鐵粉，並加入鹽、活性碳、吸水性樹脂等複合材質。當包裝拆開、接觸空氣與水氣後，鐵粉會開始氧化並釋放熱能，其他成分則負責保水、穩定反應速度，讓暖暖包能持續發熱好幾個小時。

廣告 廣告

但也因為這些物質在使用過程中早已混合反應，等到退溫後，鐵粉、鹽分、活性碳與各種添加物已難以分離，幾乎不可能再純化回收。環保單位評估，目前沒有成熟、具經濟效益的專門回收技術，因此多數縣市只能將暖暖包視為一般垃圾處理。

新北市環保局就曾公開提醒，使用完的暖暖包千萬不要丟進資源回收，必須裝進專用垃圾袋，交給循線垃圾車。清潔隊實務經驗也發現，冬天偶爾會收到仍帶餘溫的暖暖包，若和其他易燃物堆在一起，或長時間封在垃圾車內部，雖然意外機率不高，卻仍增加風險，因此各地一致呼籲「冷了再丟、包好再丟」，對環境與清潔隊員都更安全。

台中列回收抗戴奧辛！ 局長揭秘：成分不適合焚化

不過，全台並非對暖暖包一律「當垃圾」。台中市環保局自2021年起，將暖暖包列入回收品項（不含外層塑膠包裝），回收時不需自行拆解，直接交給清潔隊員即可。垃圾車也會加掛回收籃，並進行破袋檢查，加強回收作業。

台中市推動回收的原因之一，是暖暖包成分不適合焚化。環保單位指出，暖暖包內含鐵粉、活性碳與氯化鈉，鐵粉進入焚化爐無法轉化成電能，而氯化鈉在高溫焚燒下，還有生成戴奧辛等致癌物的疑慮，對環境並不友善。

台中市環保局長陳宏益曾表示，暖暖包原料並不適合燃燒，若集中到掩埋場，不只可以發揮除臭功能，效果也相當不錯，因此才公告列為回收項目。（圖／資料照）

活性碳除臭立功！ 清潔隊掩埋場「工作小幫手」

台中市回收後的暖暖包，會集中送往垃圾掩埋場或相關區域使用。由於內含活性碳，具有良好除臭效果，實際使用後發現對抑制異味相當有幫助，也成為第一線清潔人員的「工作小幫手」。台中市環保局長陳宏益曾表示，這類原料並不適合燃燒，若集中到掩埋場，不只可以發揮除臭功能，效果也相當不錯，因此才公告列為回收項目，並視情況對未配合者進行處分。

連續寒流來襲，讓暖暖包熱賣甚至一度缺貨，但使用後的處理方式，也成為新的環保課題。專家提醒，民眾丟棄前，務必確認暖暖包已完全冷卻，再依照所在地規定分類：多數縣市丟一般垃圾，台中市則可回收。用對方法，不只減少風險，也讓一包小小的暖暖包，在發熱結束後，還能為環境多盡一份心力。

更多三立新聞網報導

吸薄荷棒能治鼻塞？醫揭「大腦騙局內幕」：勿過度使用

K董送機票出事？商務艙客遇Lulu、陳漢典「如廁遭阻」 空服員親解規則

1家9口全靠她！雲林單親媽顧3癱瘓至親還有5求學孩…「求老天停手」

李洋部長首度頒獎！長榮航連3年奪金質獎 華航攜莊智淵深耕校園

