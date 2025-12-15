暖暖包用手狂搓沒用！中醫曝放「4部位」最禦寒 把握4招有感加熱

暖暖包用手狂搓沒用！中醫師王大元表示，放在「肚臍」、「頭頸」、「腰背」和「腳底」最禦寒。示意圖／取自photoAC

隨著天氣變冷，不少人除了拿出厚棉襖、開暖氣禦寒之外，「暖暖包」也成為大眾最愛的保暖小物，不過，你知道暖暖包放在手上搓沒用嗎？其實暖暖包是靠裡面的鐵粉和氧氣產生氧化反應來放熱的，需要「空氣」進去、「時間」反應，用手搓並不會加快此化學反應，因此不會更快熱。中醫師王大元指出，放在「4部位」保暖最有效。

王大元表示，保暖很重要，有效讓全身暖和起來，以「肚臍」、「頭頸」、「腰背」和「腳底」的保暖最為重要。

1.背部

為督脈和膀胱經所經過，主管身體陽氣的運行，寒氣多從背部開始入侵；「腰部」更為命門所在，為人體陽氣之門，命門火衰則畏寒體弱，因此腰背一旦受寒，除了容易引發氣喘咳嗽，還可能產生經痛、腰背痠軟等症狀。

2.頭部

為「諸陽之會」，頭頸之間有風門和風池穴，寒邪容易由此入侵，可以戴條圍巾、披肩、毛帽或高領毛衣，以確保頭頸溫暖。

3.肚臍

是人體先天氣血匯集之處，肚臍以下到恥骨以上又是丹田的所在、人體真氣匯集之處，因此保暖肚臍周圍，除了促進血液循環，溫暖核心體溫，肚臍往下又有氣海、關元兩穴，能夠溫煦和強化男性生殖功能。

4.腳底

距離心臟最遠，穿襪子能減少熱能散失。古人云：「寒從腳下起。」體質虛寒、四肢冰冷的人，可以每天泡湯足療，刺激腳湧泉（腳底）、太溪、築賓穴（小腿內側）和足三里、豐隆穴（小腿前側），養腎固精、減少水腫和活化氣血經絡的運行。

暖暖包怎麼變熱？把握「4招」更有感

打開包裝後輕輕搖一搖，讓裡面的材料接觸到更多空氣。

攤開，不要折或揉成一團，面積越大，接觸氧氣越多，反應越穩定。

放在有空氣流通的地方，例如：外套口袋，但不要完全密封，太密閉反而會變冷。

給它5至10分鐘，暖暖包不是瞬間熱，是慢慢升溫的。

常見NG做法

用力搓=會更熱（錯）

放進完全密封的口袋（會變冷）

覺得不熱就馬上丟掉（其實還在反應）



