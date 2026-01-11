暖暖包用沒多久就冷、結塊？ 她實測1招竟能分好幾天用

暖暖包的發熱原理，是利用鐵粉與空氣中的氧氣進行氧化反應來釋放熱能。（示意圖／photoAC）

天氣轉冷，暖暖包成了禦寒必備品，但用沒多久就失去熱度，讓不少人覺得相當浪費。近日就有網友分享了一招省錢小撇步，只要先用衛生紙包住暖暖包，再放進夾鏈袋密封，就能讓暖暖包延長使用時間、分好幾天再拿出來用。

這名網友日前在Threads發文表示，暖暖包是因為接觸空氣才會發熱，以前她曾嘗試在不使用時，將暖暖包放到夾鏈袋密封保存，沒想到再拿出來利用時，卻出現結塊的狀況，推測是受水氣影響。

原PO指出，後來她改以一張衛生紙包著暖暖包，再一起放進夾鏈袋密封，發現較不會出現結塊問題，讓暖暖包可以分好幾天用。

貼文曝光後，不少鄉民紛紛在底下留言，「省錢達人」、「謝謝省錢超人」、「聰明的人」、「下禮拜來試試」、「今天也來試試看，真的可以用欸」、「個人經驗，密封前把空氣擠出來即可」、「我現在才看到！已經浪費一大包兔子24小時了」、「真的，暖暖包用拉鍊夾袋放好，不接觸空氣，可以重複使用」、「看到放冷凍也可以，但還沒測試過」。

