暖暖包用錯 當心低溫燙傷

天氣冷颼颼，許多人為了禦寒，會貼暖暖包在身上或使用電子暖手寶，醫師示警，若長時間貼身使用甚至貼著入睡，恐導致皮膚「低溫燙傷」。（李念庭攝）

近期氣溫驟降，不少民眾為了禦寒，會將暖暖包貼在身上，或使用可重複充電的電子暖手寶取暖。天主教耕莘醫院整形外科李嘉駿醫師指出，近日臨床出現多起民眾將電子暖手寶長時間貼身使用，甚至貼著入睡，導致起床後發現皮膚燙傷的案例。

李嘉駿表示，電子暖手寶及暖暖包屬於持續性低溫熱源，表面溫度雖不高，但若長時間固定接觸同一部位，特別是在睡眠狀態下無法即時察覺不適，可能造成所謂的「低溫燙傷」。低溫燙傷初期症狀為皮膚泛紅、溫熱，疼痛感不明顯，容易被忽略，實際上卻可能已傷及皮下組織，嚴重時恐出現水泡、潰瘍，甚至引發感染。

除電子暖手寶，暖暖包的使用也必須注意。李嘉駿強調，貼式暖暖包應避免直接貼於皮膚，可隔著衣物使用，應避免長時間固定於同一位置，更不建議貼著入睡。若皮膚出現持續紅腫、刺痛、水泡或破皮等異常情形，應停止使用並盡速就醫。

另近來氣溫明顯下降，心血管疾病風險也隨之升高。研究顯示，氣溫每下降1°C，心血管疾病發生率增加1.2％，死亡率上升1.6％。心因性休克是心臟疾病中最危急的狀況之一，患者從胸悶、冒冷汗到血壓驟降，病程可能在短時間內急轉直下。

三總心臟血管外科移植醫學部主任柯宏彥表示，心因性休克的治療關鍵在於「及早辨識、及早介入」，是最需要「搶時間」的重症之一，提醒民眾留意身體警訊，配合良好生活作息與健康管理，一旦出現呼吸困難、下肢水腫、全身無力等疑似心衰竭症狀，應盡速就醫。