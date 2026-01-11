暖暖包用一天就丟太浪費！內行教續命神招第二天還能用

（記者周德瑄／綜合報導）全台氣溫驟降，暖暖包成為民眾禦寒首選，但往往用不到一天就變硬失效。一名網友在社群平台分享延長壽命妙招，只要在夾鏈袋內多放一張衛生紙，並將暖暖包密封隔絕空氣，就能防止結塊並讓它復活。實測結果讓眾人大讚是省錢超人，原來透過簡單步驟就能讓暖暖包續命好幾天。

示意圖／網友分享透過夾鏈袋與衛生紙密封暖暖包，能有效延長發熱時間。（AI生成）

這名網友在Threads發文分享經驗，指出暖暖包的發熱原理是靠內部鐵粉與空氣接觸產生氧化反應，若能隔絕空氣就能暫停發熱。他過去曾嘗試直接將暖暖包放入夾鏈袋，但再次取出時發現鐵粉容易結塊，推測是袋內殘留水氣所致。後來他改良做法，先用乾燥衛生紙包裹暖暖包，再密封於夾鏈袋中，發現不僅減少結塊，還能多次重複使用，成功達成續命效果。

貼文曝光後引發熱烈討論，許多網友依樣畫葫蘆實測，證實隔天拿出來真的還會熱，紛紛驚呼長知識了。大家留言感謝原PO分享省錢密技，直喊這招根本是暖暖包回收續命法，沒想到簡單一個動作就能讓拋棄式用品變成長效好物，既環保又節省開銷。

