暖暖包用一天變硬就丟？達人曝「1妙招」隔天繼續熱 網實測驚呆：真的能用好幾天

天氣冷到受不了，暖暖包就是不可或缺的必備小物，但往往用了一天就會變硬。有網友分享妙招，只要不用時，先以乾燥的衛生紙包覆放入夾鏈袋，隔天仍能再次發熱繼續使用，甚至保存得當，可以分成好幾天使用。貼文引發熱議，一票人測試過後也覺得神奇，直呼「謝謝省錢超人」、「好神！真的可以用欸！」

要怎麼保存可以延長暖暖包使用時間？

暖暖包到底可以用多久？有些人用一天就丟了，有網友近日在Threads發文指出， 暖暖包是因為接觸空氣才發熱，所以他先前嘗試不用時，就把暖暖包放進夾鏈袋密封，但要使用，裡面的鐵粉容易結塊，推測可能與袋內殘留水氣有關。原PO說，後來他用一張衛生紙包住暖暖包，再一起密封，就比較不會結塊，而且保存得宜，暖暖包還可以使用好幾天。

暖暖包發熱的原理為何？

貼文一出，不少網友實測證實真的可行，直呼神奇，「抄起來了」、「我驚呆了」、「謝謝省錢超人」、「測試過後，隔天真的可以再使用」、「好神！真的可以用欸！」、「真的，暖暖包用拉鍊夾袋放好，不接觸空氣，可以重複使用」。

過去有專家解釋，暖暖包裡面含有鐵粉、食鹽、活性碳等成分，發熱原理是接觸空氣後，內部鐵粉產生氧化反應，因此只要不用時與空氣隔絕，就能延緩發熱速度。

