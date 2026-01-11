暖暖包用1天就結塊！她曝「1續命秘訣」：可以發熱好幾天

生活中心／黃依婷報導

原PO曝光暖暖包續命秘訣，一次可以用好幾天。（示意圖／資料照）

天氣寒冷打開暖暖包可即時發熱，放入口袋或貼於身體，不僅可以保暖手腳、舒緩不適、提升外出活動舒適度，並提升安全感。一名女網友也分享她的暖暖包續命秘訣，不僅不會結塊外，還可以分好幾天用，讓不少人看完大讚「測試過後，隔天真的可以再使用」。

一名女網友在Threads發文，暖暖包是因為接觸空氣才發熱，所以自己之前會在不使用暖暖包時，將暖暖包放到夾鏈袋密封，不過等到要再度打開來使用時，就會發現暖暖包的手感大不同，包裝內部的鐵粉似乎會有結塊，也讓她開始思考解決辦法。

原PO透露，她猜測是因為有水氣的關係導致手感變不同，所以後來她要裝進夾鏈袋前，就會事先先用一張衛生紙包著暖暖包，之後再一起放入夾鏈袋密封，如此一來就比較不會結塊，而且經過實測發現，這樣暖暖包可以分好幾天用。

貼文曝光，引來網友留言，「看到放冷凍也可以，但還沒測試過」、「冷凍貢丸們感謝你」、「謝謝省錢超人」、「真的，暖暖包用拉鍊夾袋放好，不接觸空氣，可以重複使用」、「我驚呆了」、「抄起來了」、「我現在才看到…已經浪費一大包兔子24小時了」、「真的可以用欸」、「個人經驗，密封前把空氣擠出來即可，例如坐著」、「大聰明」。

