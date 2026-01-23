暖暖包要回收嗎？正解公開了：亂丟罰6000元

▲環保局表示，暖暖包為「一般垃圾」，若未依規定丟棄者，可最高處6000元罰款。（示意圖／翻攝photoAC）

[NOWnews今日新聞] 受到大陸冷氣團影響，近日氣溫驟降，不少民眾都會使用暖暖包來取暖，不過很多人好奇當使用完畢後，到底該如何如何丟棄，對此，新北市環保局表示，暖暖包為「一般垃圾」等到它不再發熱時，請務必記得它正確的去處，可以直接裝入專用垃圾袋，交給循線垃圾車即可。

新北市環保局在「新北i環保」臉書粉專上發文指出，這幾天真的太「凍」未條了，手裡沒有握著一個暖暖包真的出不了門啊！等到它不再發熱時，請務必記得它正確的去處！但在丟棄冷掉的暖暖包前，因為其內含活性碳，可以先放在衣櫃或鞋櫃，幫忙除臭、除濕，增加利用價值，一點都不浪費「把暖暖包用到極致 ，環保又省錢！大家一起學起來～」

廣告 廣告

環保局提醒，民眾務必做好回收和正確丟棄動作，一般廢棄物回收、清除、處理的運輸、分類、貯存、排出、方法、設備及再利用，應符合中央主管機關之規定，若未依規定丟棄者，可依「廢棄物清理法」第12條處以1200元到6000元的罰款。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

韓國機場出境新規定！即起暖暖包禁託運 一票人被叫進小房間開箱

暖暖包用完別丟！譚敦慈：能除臭防潮 想「暫停發熱」靠夾鏈袋

冬天嬰猝死風險高！4危險照顧方式注意 保暖「比大人多1件」就好