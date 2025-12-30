暖暖包貼哪最有效？選錯位置恐燙傷 4類人「不適合使用」
生活中心／黃書哲報導
冷氣團來襲，暖暖包成為不少民眾冬天外出、上班的必備小物，但你真的用對了嗎？專家提醒，暖暖包若使用或黏貼位置錯誤，不但保暖效果大打折扣，甚至可能造成「低溫燙傷」的風險。究竟暖暖包該貼哪裡、哪些人要特別注意，本文一次整理清楚。
暖暖包為什麼會發熱？原理為何？
暖暖包的發熱原理，來自鐵的氧化作用。當暖暖包拆封後，內部的鐵粉與空氣中的氧氣接觸，產生氧化反應並釋放熱能。由於暖暖包成分中通常還含有鹽、活性碳、和蛭石，鹽能加速鐵的氧化反應，活性碳則可以幫助吸附氧氣、穩定反應，至於蛭石則具保水與蓄熱效果，延長發熱時間。
暖暖包貼哪裡最有效？
根據日本醫學專家福田千晶建議，最佳黏貼位置要是能影響全身血液循環的部位，包括：腰的兩側、肚臍下方、肩頰骨中間及後頸處。
這些位置的共同點，是接近大型血管或血液匯集處，當局部溫度上升後，能帶動血液循環，進而讓全身感覺更溫暖。
不同症狀該貼什麼部位？手腳冰冷、經痛怎麼貼？
雙手冰冷：貼在「手肘外側」，有助促進手部血流。
腳底冰冷：貼於「鼠蹊部」，可藉由股動脈增加血液流向腳部。
經痛不適：可於腹部或下背熱敷，可放鬆平滑肌、改善血液循環，有助於緩解疼痛。
不過要注意，暖暖包不建議直接接觸皮膚，最好隔著衣物使用，以免造成「低溫燙傷」。
什麼是「低溫燙傷」？
所謂「低溫燙傷」，是指皮膚長時間接觸約40°C～50°C的熱源，即使溫度不高，仍可能在數十分鐘到數小時內造成皮膚組織受損。
皮膚科醫師潘企岳指出，每到冬天，門診常見因睡覺時貼著暖暖包、熱水袋而不自覺導致皮膚紅腫、起水泡甚至潰爛的案例。因此建議，民眾使用暖暖包時應避免長時間固定貼在同一部位，更不宜在睡眠狀態下使用，最好隔著衣物並定時檢查皮膚狀況，一旦出現刺痛、灼熱或泛紅，就應立即停止使用。
哪些人不適合使用暖暖包？
1.孕婦：不建議長時間將暖暖包貼於腹部或骨盆位置，避免局部過熱影響舒適度、造成子宮收縮。使用前可先諮詢醫師。
2.糖尿病患、末梢血液循環不良者：對於皮膚感覺較遲鈍、對溫度不敏感者而言，較容易發生低溫燙傷。
3.小孩及嬰兒：皮膚相對成人較為細嫩、耐熱度低，應避免使用或需成人全程留意。
4.高齡長者：部分長輩感覺神經退化，長時間使用易未察覺過熱風險。
暖暖包可以帶上飛機嗎？
一般來說，未拆封、數量合理的暖暖包，可隨身攜帶或托運上飛機，無須特別申報。但仍需視類型、狀態及航空公司規定而定。若是已拆封或正在使用的暖暖包，則有可能在安檢時被要求丟棄。
另外，若是充電式暖暖包，則因含有鋰電池，須以「完全關機」的狀態須隨身攜帶，禁止托運。
用過的暖暖包怎麼丟？還可以怎麼利用？
依照環保署說明，確認暖暖包已完全停止發熱後，可直接以一般垃圾方式丟棄，或是確認完全冷卻後，可放入鞋櫃或衣櫃當作臨時除臭包，但若已破損則不宜。
另因暖暖包內含鐵粉，不建議倒入土壤當肥料，其中的鹽分（氯化鈉）過多會導致植物「鹹死」。
至於暖暖包丟進焚化爐有無安全疑慮？環保署表示，只要不是大量集中焚燒，焚化爐設備可有效處理其中物質，不會造成額外的安全疑慮。
