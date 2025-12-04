暖暖包錯放恐低溫燙傷！專家揭「最佳貼位」曝延長發熱法

寒冬來襲，暖暖包成為許多人禦寒利器，但使用位置與方式大有學問！中醫師建議將暖暖包貼於關元、風門等穴位，能有效維持體溫並預防風寒；日本暖暖包製造商則推薦貼於肩胛骨中間，可全身保暖並舒緩不適。然而，醫師提醒切勿單一部位使用超過30分鐘，更不可與電毯等發熱設備併用，以免低溫燙傷上身。想要延長暖暖包使用時間，不妨將其密封阻絕空氣，效果更持久！

日本暖暖包大廠曝光發熱最佳位置，貼對地方全身可以都暖起來。（圖／TVBS）

中醫師陳潮宗表示，將暖暖包貼在肚臍下方約4指寬的關元穴位置，能有效維持身體溫暖和能量。他進一步解釋，脖子後方的風門穴是風邪進入人體的關鍵位置，在此處使用暖暖包可以阻擋風邪入侵，預防感冒。此外，脖子還有大椎穴，暖暖包放在這個位置能促進任督二脈的循環，增強全身氣血運行。

除了上述位置，陳潮宗還提到，將暖暖包放在腰後第二、第三腰椎間旁開兩指寬的腎俞穴，有補腎壯陽的效果。而腳底保暖則能有效防止手腳冰冷，提升整體循環。這些穴位的選擇都是基於中醫理論，針對性地解決不同寒症問題。

放到密封袋裡面，暖暖包發熱時間可以延長。（圖／TVBS）

然而，皮膚科醫師游鴻儒提醒，雖然暖暖包溫度僅有40至50度，但仍需警惕低溫燙傷風險。他強調，同一部位使用暖暖包的時間不應超過30分鐘，尤其是皮膚較薄弱的長者更容易受傷。游鴻儒特別提醒，暖暖包不應與電毯等其他發熱設備同時使用，以免熱量吸收過高導致燙傷。

中醫表示暖暖包放在肚子上，也可以發揮效用。（圖／TVBS）

針對長者和糖尿病患者，游鴻儒表示，因其神經敏感度較低，更容易發生燙傷而不自知，建議隔著衣物使用暖暖包較為安全。此外，睡眠時也不宜使用暖暖包。若想延長暖暖包的使用時間，可將其放入密封袋中阻絕空氣，這個小撇步能有效延長暖暖包的發熱時間，讓一個暖暖包既能提供足夠熱量，又能使用較長時間，成為對抗寒冷的實用方法。

